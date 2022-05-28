Этот курс обучает широкому спектру основ и навыков в области травматологической хирургии и ортопедической травматологии. Для этой цели в курсе используется совершенно новая концепция передачи информации. Мы следуем научному подходу и сложному сочетанию современных методов обучения, чтобы передать содержание в яркой форме. Мы используем обучение на основе конкретных случаев, обширныx фактическиx знаний, а затем вопросы викторины, которые помогают вспомнить то, что было изучено, и вспомнить это позже в повседневной рутине травматологической хирургии.
Основы травматологииTechnische Universität München (TUM)
About this Course
Offered by
Technische Universität München (TUM)
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Syllabus - What you will learn from this course
Модуль 1
В первой части этого модуля участники курса изучат методы лечения пациентов с политравмой. Они познакомятся с операционными процедурами в реанимационном зале и алгоритмом ATLS. Этот стандартизированный алгоритм, который используется во всем мире; он основан на схеме ABCDE, которая будет подробно объяснена студентам в ходе данного модуля. Схема предназначена для структурирования лечения сложных, угрожающих жизни травм и тем самым повышения вероятности выживания пациентов. Во второй части модуля студенты будут ознакомлены с основами менеджмента переломов. Они не только узнают о структуре костей и их функции, но и получат знания о классификации переломов. Кроме того, будут разъяснены три основных принципа консервативного и оперативного лечения переломов, а именно: репозиция, фиксация и реабилитация. Поэтому особое внимание уделяется различным методам терапии c помощью остеосинтеза. Третья часть модуля является первым введением в верхнюю конечность. В третьем эпизоде участники узнают о переломах ключицы. Сначала они ознакомятся с анатомией ключицы и классификацией возможных переломов. Далее обсуждаются различные механизмы травмирования, правильные методы обследования и обязательная терапия. Кроме того, обсуждается и крайне нежелательное осложнение - ложный артроз. Четвертый и последний эпизод этого модуля посвящен переломам плечевой головки. Сначала участники повторят важнейшие анатомические основы. Они узнают самую важную классификацию - по Ниру. Цель заключается в том, чтобы дать участникам возможность принимать терапевтические решения, включая варианты безоперационного лечения и хирургическое лечение пластинами или протезами.
Модуль 2
Во втором модуле участники сначала узнают о диафизарных переломах плечевой кости; затем будут представлены переломы локтя. Оба учебных блока структурированы одинаково: после ознакомления с анатомическими основами участникам предлагается изучить эпидемиологию и классификацию различных переломов. Они изучат правильные диагностические процедуры, а затем будут ознакомлены с показаниями к различным вариантам лечения - консервативному и хирургическому. Во второй части этого модуля, посвященного верхним конечностям, участникам будут представлены два других типа переломов костей: переломы лучевой кости - наиболее распространенный тип переломов у человека, и переломы пястной кости. Сначала студенты ознакомятся с анатомическими принципами. Затем они изучат классификацию этих типов переломов, аспекты локализации травм, влияющие на течение болезни, их эпидемиологию и диагностику, а также консервативный и оперативный подходы и последующее лечение.
Модуль 3
Первая часть этого модуля посвящена двум наиболее важным патологиям в травматологии руки. В первом видео участники познакомятся с особенностями анатомии ладьевидной кости, а также с эпидемиологией переломов в этой области. Затем будет представлена классификация повреждений ладьевидной кости и рекомендации по их лечению. Второй эпизод данного модуля посвящен разрывам сухожилий разгибателей руки. Как и в других модулях этого курса, эта часть также начинается с обзора анатомии и эпидемиологических данных по этому типу травм, а также по видам рекомендуемой терапии. Во второй части этого модуля участники сначала изучат переломы грудного и поясничного отделов позвоночника, а затем травмы шейного отдела позвоночника. Они ознакомятся с анатомией позвоночника и эпидемиологией, а также с наиболее распространенными механизмами повреждения соответствующих типов переломов. В числе прочего будет подробно рассмотрено физикально-неврологическое обследование. Участники курса ознакомятся с моделью трёх опорных колонн Дениса, с классификацией переломов грудного и поясничного отдела позвоночника по Магерлю и классификацией травм верхнего шейного отдела позвоночника. Будут представлены различные варианты лечения, например, с помощью вентральной или дорсальной стабилизации. Наконец, четвертое и последнее видео этого модуля посвящено травмам таза. После ознакомления с анатомическими принципами и риском кровотечения кандидаты ознакомятся с эпидемиологией и классификацией переломов костного кольца таза. Кроме того, будут подробно рассмотрены различные виды лечения.
Модуль 4
В этом модуле участники узнают о переломах бедренной кости. Первое видео посвящено переломам проксимального отдела бедренной кости, которые можно разделить на переломы головки и шейки бедра, а также на межвертельные и подвертельные переломы. Ключевым аспектом переломов проксимального отдела бедренной кости является кровоснабжение, в связи с этим будут выделены различные цели и варианты лечения. Второе видео посвящено переломам бедренного вала. Участники курса изучат анатомические основы и их влияние на особенности переломов в этой области. После того, как участники курса ознакомятся с эпидемиологией переломов бедренного вала и с основными механизмами формирования травм, будут представлены более детальные варианты хирургического лечения. Во второй части модуля студенты будут ознакомлены с двумя другими видами травм нижней конечности. Третье видео посвящено переломам голеностопного сустава. После введения в базовые принципы анатомии и механизмов травмы участники курса будут ознакомлены с классификацией этих переломов, которая имеет решающее значение для дальнейшего лечения. Помимо этого, будет рассмотрен подход к клиническому и рентгенологическому исследованиям этих переломов.
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