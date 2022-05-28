About this Course

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Intermediate Level
Approx. 12 hours to complete
Russian
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 12 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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Technische Universität München (TUM)

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Модуль 1

3 hours to complete
4 videos (Total 126 min)
Week
2

Week 2

2 hours to complete

Модуль 2

2 hours to complete
4 videos (Total 62 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

Модуль 3

2 hours to complete
4 videos (Total 68 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

Модуль 4

2 hours to complete
3 videos (Total 51 min)

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