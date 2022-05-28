About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 8 hours to complete
Ukrainian

Skills you will gain

  • Federal Grants In The United States
  • Financial Literacy
  • nanny state
  • public opinion
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 8 hours to complete
Ukrainian

Instructor

Offered by

Placeholder

Match Teacher Residency

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

Ключові переконання

1 hour to complete
2 videos (Total 21 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

Спосіб мислення

1 hour to complete
4 videos (Total 48 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

1 hour to complete

Бачення навчання

1 hour to complete
2 videos (Total 22 min), 2 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

1 hour to complete

Зворотний зв'язок

1 hour to complete
2 videos (Total 32 min), 2 readings, 1 quiz

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder