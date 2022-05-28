Дізнавайтеся та практикуйте стратегії вчительського коучингу, щоб сприяти значущим і сталим змінам у викладанні шкільних педагогів.
Учительський коучинг: сприяння розвитку сталих змінMatch Teacher Residency
About this Course
Skills you will gain
- Federal Grants In The United States
- Financial Literacy
- nanny state
- public opinion
Offered by
Match Teacher Residency
Match Education is an engine of discovery and applied innovation in education. We operate high-performing urban public charter schools and a unique graduate school of education that trains teachers for high-poverty schools.
Syllabus - What you will learn from this course
Ключові переконання
Лекції Модуля 1 ознайомлять учасників/-ць Резиденції учителів/-ок Match (курсів підвищення кваліфікації) з ключовими переконаннями про тренування вчителів/-ок. Ми обговоримо ключові варіативні складові, залучені до побудови «ефективного» тренування, що як результат приведе до довготривалих змін у практиці вчителя/-ки та зрештою більш ефективного навчання у класі. Ми рекомендуємо починати вивчення матеріалу з перегляду відеозаписів лекцій, а потім переходити до супровідного читрання. Після цього Ви маєте відповісти на питання тесту, який є підсумковим оцінюванням і дозволяє Вам продемонструвати рівень засвоєння матеріалу Модуля 1.
Спосіб мислення
Лекції Модуля 2 ознайомлять наших слухачів з першою варіативною складовою Формули ефективного тренування – Тягарем фіксованого способу мислення. Ми використовуємо працю Керол Двек, щоб пояснити, наскільки сильно спосіб мислення вчителя/-ки може впливати на ефективність втручання тренування (коучингу). У Модулі 2 також запропонуємо стратегії для подолання поширених прикладів поведінки, яка асоціюється з Фіксованим способом мислення – переконанням, що людина не може покращити окрему навичку. Ми також продемонструємо, що боротьба з такими прикладами поведінки може допомогти вам сприяти розвитку Мислення зростання, оптимістичного ставлення й інвестування у вдосконалення себе та своєї праці.
Бачення навчання
Модуль 3 пояснює другу варіативну складову в нашій формулі – Ясність бачення навчання – ступінь, до якого тренер/-ка та вчитель/-ка домовляються і можуть спілкуватися ефективно про те, з чого складається гарне навчання. Ця змінна є ключем у розробці спільної мови, постановці цілей і зберіганні актуальності в контексті коучингу. У той час, як існує безліч роздумів про те, як виглядає гарне навчання, цей тиждень також познайомить учасників/-ць з баченням оптимальної класної культури, що спрямоване на учня / ученицю, від Школи підвищення кваліфікації Match (the Match Teacher Residency). Перед тим, як дивитися відео «Кракен», натисніть на сторінку з читанням, щоб завантажити PDF версію нашої рубрики для використання її як керівництва з перегляду.
Зворотний зв'язок
Лекції Модуля 4 заглиблюються в тонкощі останньої складової нашої формули, а саме – Якість зворотного зв'язку. Під час цього Модуля учасники й учасниці зможуть дізнатися, як побудувати ефективну тренувальну зустріч на основі протоколу, який використовується тренерами/-ками-методистами в нашій школі підвищення кваліфікації учителів/-ок. Перед переглядом другого відео на цьому тижні зробіть паузу, щоб завантажити наш шаблон сесії тренінгу зі сторінки з текстами для читання. Ви можете використовувати його як керівництво для перегляду під час перегляду «Тренувальної сесії».
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