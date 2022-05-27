تلجأ العديد من الشركات إلى استثمار جزء من أموالها في سوق الأوراق المالية متمثلة في السندات (Bonds) والأسهم (Stocks)، وهذا بغرض تحقيق أرباح رأس مالية سريعة تساعدها على توفير السيولة اللازمة كي تسير أعمالها بصورة مستمرة أو لغرض آخر وهو السيطرة على إحدى الشركات الأخرى عن طريق شراء حصة حاكمة فيها تزيد عن 50% من (Stocks) الخاصة بها حتى تكون لها الكلمة العليا في مجلس إداراتها واتخاذ قرارتها.
محاسبة الأوراق المالية القابلة للتداولAlfaisal University | KLD
About this Course
يتطلب وجود معلومات أساسية عن المحاسبة
Skills you will gain
- معرفة الفرق بين "الشراء بخصم" و"الشراء بعلاوة إصدار"
- توضيح دراسة الأوراق المالية والتعرف على أهميتها كأدوات مالية وكيفية التعامل معها محاسبياً
- (Financial Investments) معرفة الطرق المحاسبية المستخدمة لتسجيل
يتطلب وجود معلومات أساسية عن المحاسبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
محاسبة الأوراق المالية القابلة للتداول
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: تبيان المقصود بمصطلح "الاضمحلال"، شرح الفرق بين "الشراء بخصم" و"الشراء بعلاوة إصدار"، التعرف على كيفية تصنيف (Marketable Securities)، معرفة الطرق المحاسبية المستخدمة لتسجيل (Financial Investments)، استعراض أهم المصطلحات المالية المرتبطة بمفهوم الأوراق المالية (Marketable Securities)، توضيح دراسة الأوراق المالية والتعرف على أهميتها كأدوات مالية وكيفية التعامل معها محاسبياً.
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