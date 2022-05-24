الديون المعدومة (Bad Debts) من أخطر القضايا التي تواجه الشركات حول العالم حيث أنها قد تؤدي إلى الإفلاس، وتتورط الشركات في هذا النوع من الديون حين تلجأ إلى تقديم العديد من التسهيلات الائتمانية في السداد لعملائها، فتُظهر حجماً هائلاً من المبيعات (Sales)، ولكنها تصبح في النهاية غير قادرة على تحصيل مستحقاتها كاملة والتي تتحول نسبة كبيرة منها إلى ديون معدومة (Bad Debts).
محاسبة المقبوضات والديون المعدومةAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في المحاسبة والإدارة
What you will learn
المقصود باضمحلال حسابات العملاء، القيام بتحليل حسابات العملاء وأوراق القبض، أنواع الديون، حسابات العملاء.
Skills you will gain
- محاسبة الديون المعدومة
- محاسبة المقبوضات
- المحاسبة
خبرة في المحاسبة والإدارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
محاسبة المقبوضات والديون المعدومة
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: المقصود باضمحلال حسابات العملاء، القيام بتحليل حسابات العملاء وأوراق القبض، أنواع الديون، حسابات العملاء.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.