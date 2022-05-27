تقدير تكاليف المنتجات على أساس النشاط

تنقسم التكاليف في أية منشأة أعمال إلى نوعين: تكاليف مباشرة (Direct Costs) وهي المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالمنتج مثل المواد الخام والعمالة، وتكاليف غير مباشرة (Indirect Costs) وهي غير مرتبطة بالإنتاج بصورة مباشرة بل مرتبطة بالشركة والنشاط ككل مثل المصروفات الإدارية والتسويقية، وتكمن أهمية معرفة وحساب تلك التكاليف في كونها العامل الرئيسي لتحديد سعر بيع المنتج للعملاء وذلك عن طريق تحديد نصيب كل وحدة منتجة من إجمالي التكاليف لكن المشكلة تكمن في صعوبة تحديد نصيب المنتج من التكاليف غير المباشرة، حيث توجد طريقتان لحساب التكاليف لكل منتج: الطريقة الأولى هي الطريقة التقليدية المعروفة باسم مراكز التكلفة لكن نتائجها ليست بالدقة المطلوبة، أما الطريقة الأخرى الأحدث والأدق فهي حساب التكلفة على أساس الأنشطة (Activity-based Costing – ABC).
تقدير تكاليف المنتجات على أساس النشاطAlfaisal University | KLD
About this Course
وجود معلومات أساسية عن مبادىء المحاسبة
Skills you will gain
- سيتمكن المتدرب من تقدير تكاليف المنتجات على أساس النشلط
- معرفة الفرق بين التكلفة المباشرة والتكلفة غير المباشرة
- استخدام طريقة ال ABC لتخصيص التكلفة في الواقع العملي
وجود معلومات أساسية عن مبادىء المحاسبة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
تقدير تكاليف المنتجات على أساس النشاط
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: توضيح الفرق بين التكلفة المباشرة والتكلفة غير المباشرة، تبيان سبب صعوبة تخصيص التكلفة غير المباشرة على المنتجات المختلفة، معرفة طريقة تخصيص التكلفة غير المباشرة على المنتجات المختلفة، تخصيص التكلفة غير المباشرة باستخدام طريقة (ABC) في الواقع العملي.
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