MA
Oct 19, 2020
الذكاء الاصطناعي والسلوك والوظائف الخاصة بها ، ومن ثم ، تجعلها تحاكي الذكاء الاصطناعي وأنماط المنطقة. من أهم هذه الأعمال القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على الرسائل
HA
May 1, 2020
لان ايقنت ما هو الذكاء الاصطناعي بصورته الصحيحة . شكراً لكم على ادراج هذه الدورة التدريبية القيمة في منصة كورسيرا🎖
By خوله س ه ع ا•
Oct 26, 2019
الكورس ممتاز الا الترجمة تحتاج إلى مراجعة وإعادة ضبط الجمل
By Fatima K D A•
Nov 16, 2019
منجز
By Tahani H A B•
Nov 5, 2019
ج
By 16568•
Nov 28, 2019
DONE
By مهره ع ع ا•
Nov 18, 2019
م
By HEND A A•
May 1, 2020
لان ايقنت ما هو الذكاء الاصطناعي بصورته الصحيحة . شكراً لكم على ادراج هذه الدورة التدريبية القيمة في منصة كورسيرا🎖
By salma b a•
Apr 11, 2020
دورة ممتازة جدا و انصح الجميع بدخولها
By Yasmine A•
Feb 4, 2020
الدورة بتجنن ، استفدت كتير
By ABBAS H A•
Jan 23, 2020
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By Safiaa A•
Nov 28, 2019
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By Iman D•
Apr 5, 2020
it was great but the arabic translation is so and so
By amal s d a•
Mar 3, 2020
هو تعلم الآلي له تحديات إيجابية
By Ali M A A•
Apr 1, 2020
I really enjoyed in this course
By raffia a•
Apr 13, 2020
رائع
By malounia s a•
Mar 4, 2020
د
By Ebraheem A•
Jan 23, 2020
د
By MUHAMMED S N•
Jul 6, 2020
This is very useful and knowledgeable
Arabic and English Translation very nice
By 46609•
Apr 13, 2020
The course was valuable and was new knowledge in my experience
By Badr k a A•
Apr 27, 2020
استفدنا من هذه الدورة ونشكر القائمين على جهودهم الحثيثة
By adham g•
Apr 18, 2020
It's epic course I hope if I get a certificate in the end of course but it still very good
By ibrahim a m a•
Apr 3, 2020
many thanks its was have many information to i
By Hamda A D•
Apr 11, 2020
very good
By khalid a a•
Apr 26, 2020
ممتاز
By Maha J N A S A•
Mar 5, 2020
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By SALAMA K A•
Apr 1, 2020
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