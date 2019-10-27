Chevron Left
Back to الذكاء الاصطناعي للجميع

Learner Reviews & Feedback for الذكاء الاصطناعي للجميع by DeepLearning.AI

4.8
stars
646 ratings
181 reviews

About the Course

إن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على المهندسين فقط. إذا أردت أن تصبح مؤسستك أفضل في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، فإن هذه هي الدورة التدريبية المناسبة التي يمكنك دعوة الجميع، وبخاصة زملاؤك غير العاملين بالتكنولوجيا، للانضمام إليها. \n\nستتعلم في هذه الدورة:\n\n- المعنى الكامن وراء مصطلح الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الشبكات العصبية والتعلُّم الآلي والتعلُّم العميق وعلم البيانات\n- ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي من الناحية الواقعية وما لا يمكنه فعله\n- كيفية اكتشاف فرص تطبيق الذكاء الاصطناعي على المشكلات داخل مؤسستك\n- شعور إنشاء مشاريع التعلُّم الآلي وعلم البيانات\n- كيفية العمل مع فريق الذكاء الاصطناعي وبناء إستراتيجية الذكاء الاصطناعي داخل شركتك\n- كيفية التعامل مع المناقشات الأخلاقية والمجتمعية المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي\n\nعلى الرغم من كون هذه الدورة التدريبية غير تقنية إلى حدٍّ كبير، فإنه يمكن للمهندسين الانضمام إليها لتعلُّم جوانب العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي....

Top reviews

MA

Oct 19, 2020

الذكاء الاصطناعي والسلوك والوظائف الخاصة بها ، ومن ثم ، تجعلها تحاكي الذكاء الاصطناعي وأنماط المنطقة. من أهم هذه الأعمال القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على الرسائل

HA

May 1, 2020

لان ايقنت ما هو الذكاء الاصطناعي بصورته الصحيحة . شكراً لكم على ادراج هذه الدورة التدريبية القيمة في منصة كورسيرا🎖

Filter by:

1 - 25 of 176 Reviews for الذكاء الاصطناعي للجميع

By خوله س ه ع ا

Oct 26, 2019

الكورس ممتاز الا الترجمة تحتاج إلى مراجعة وإعادة ضبط الجمل

By Fatima K D A

Nov 16, 2019

منجز

By Tahani H A B

Nov 5, 2019

ج

By 16568

Nov 28, 2019

DONE

By مهره ع ع ا

Nov 18, 2019

م

By HEND A A

May 1, 2020

لان ايقنت ما هو الذكاء الاصطناعي بصورته الصحيحة . شكراً لكم على ادراج هذه الدورة التدريبية القيمة في منصة كورسيرا🎖

By salma b a

Apr 11, 2020

دورة ممتازة جدا و انصح الجميع بدخولها

By Yasmine A

Feb 4, 2020

الدورة بتجنن ، استفدت كتير

By ABBAS H A

Jan 23, 2020

ا

By Safiaa A

Nov 28, 2019

p

By Iman D

Apr 5, 2020

it was great but the arabic translation is so and so

By amal s d a

Mar 3, 2020

هو تعلم الآلي له تحديات إيجابية

By Ali M A A

Apr 1, 2020

I really enjoyed in this course

By raffia a

Apr 13, 2020

رائع

By malounia s a

Mar 4, 2020

د

By Ebraheem A

Jan 23, 2020

د

By MUHAMMED S N

Jul 6, 2020

This is very useful and knowledgeable

Arabic and English Translation very nice

By 46609

Apr 13, 2020

The course was valuable and was new knowledge in my experience

By Badr k a A

Apr 27, 2020

استفدنا من هذه الدورة ونشكر القائمين على جهودهم الحثيثة

By adham g

Apr 18, 2020

It's epic course I hope if I get a certificate in the end of course but it still very good

By ibrahim a m a

Apr 3, 2020

many thanks its was have many information to i

By Hamda A D

Apr 11, 2020

very good

By khalid a a

Apr 26, 2020

ممتاز

By Maha J N A S A

Mar 5, 2020

y

By SALAMA K A

Apr 1, 2020

g

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder