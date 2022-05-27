About this Course

8,509 recent views
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Intermediate Level
Approx. 53 hours to complete
Russian

Skills you will gain

  • Symbol Table
  • Binary Search Tree
  • Binary Search Algorithm
  • 2 3 tree
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 53 hours to complete
Russian

Instructors

Offered by

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Princeton University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

10 minutes to complete

Введение в курс

10 minutes to complete
1 video (Total 9 min), 2 readings
9 hours to complete

Система непересекающихся множеств

9 hours to complete
5 videos (Total 51 min), 2 readings, 2 quizzes
1 hour to complete

Анализ алгоритмов

1 hour to complete
6 videos (Total 66 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

9 hours to complete

Стеки и очереди

9 hours to complete
6 videos (Total 61 min), 2 readings, 2 quizzes
1 hour to complete

Элементарные методы сортировки

1 hour to complete
6 videos (Total 63 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

9 hours to complete

Сортировка с объединением

9 hours to complete
5 videos (Total 49 min), 2 readings, 2 quizzes
1 hour to complete

Быстрая сортировка

1 hour to complete
4 videos (Total 50 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

9 hours to complete

Приоритизированные очереди

9 hours to complete
4 videos (Total 74 min), 2 readings, 2 quizzes
2 hours to complete

Таблицы элементарных символов

2 hours to complete
6 videos (Total 77 min), 1 reading, 1 quiz

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