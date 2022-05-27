Данный курс охватывает ключевые знания об алгоритмах и структурах данных, которыми обязан владеть каждый профессиональный программист. При этом акцент сделан на практических областях применения и научном анализе эффективности алгоритмов, реализованных на Java. В части I рассматриваются элементарные структуры данных, а также алгоритмы сортировки и поиска. В части II освещаются алгоритмы обработки графов и строк.
Алгоритмы, часть IPrinceton University
About this Course
Skills you will gain
- Symbol Table
- Binary Search Tree
- Binary Search Algorithm
- 2 3 tree
Offered by
Princeton University
Princeton University is a private research university located in Princeton, New Jersey, United States. It is one of the eight universities of the Ivy League, and one of the nine Colonial Colleges founded before the American Revolution.
Syllabus - What you will learn from this course
Введение в курс
Введение в алгоритмы, часть I.
Система непересекающихся множеств
Мы демонстрируем наш базовый подход к разработке и анализу алгоритмов через рассмотрение проблемы динамической связности. Мы представляем тип данных непересекающихся множеств и рассматриваем несколько вариантов его реализации (быстрый поиск, быстрое объединение, взвешенное быстрое объединение и взвешенное быстрое объединение со сжатием пути). Наконец, мы применяем тип данных непересекающихся множеств для решения проблемы перколяции из физической химии.
Анализ алгоритмов
В основе нашего подхода к анализу эффективности алгоритмов лежит научный метод. Начнем с вычислительных экспериментов для измерения времени выполнения наших программ. Мы применяем эти измерения для формирования гипотез об эффективности. Затем мы составляем математические модели, объясняющие поведение алгоритмов. Наконец, мы рассмотрим анализ использования памяти нашими программами на Java.
Стеки и очереди
Мы рассмотрим два фундаментальных типа данных для хранения коллекций объектов: стек и очередь. Каждый из них реализуется с помощью односвязного списка или массива изменяющегося размера. Мы представим две продвинутые функции Java, упрощающие клиентский код: обобщенные коллекции и итераторы. Наконец, будут рассмотрены различные применения стеков и очередей, начиная от разбора арифметических выражений и заканчивая моделированием систем массового обслуживания.
Элементарные методы сортировки
Мы познакомим вас с проблемой сортировки и интерфейсом Comparable Java. Мы изучим два элементарных метода сортировки (сортировку выбором и сортировку вставкой), а также разновидность одного из них — сортировку методом Шелла. Также мы рассмотрим два алгоритма для равномерного перемешивания массива. В завершение мы продемонстрируем применение сортировки на практике для вычисления выпуклой оболочки множества точек с помощью алгоритма сканирования Грэма.
Сортировка с объединением
Мы изучим алгоритм сортировки с объединением и покажем, что он позволяет отсортировать любой массив из n элементов с максимальным количество сравнений n lg n. Также будет рассмотрена нерекурсивная версия этого алгоритма («снизу вверх»). Мы докажем, что любой алгоритм сортировки, основанный на сравнении, в худшем случае должен выполнить не менее n lg n сравнений. Мы обсудим применение различных схем упорядочения сортируемых объектов и связанную с этим концепцию устойчивости.
Быстрая сортировка
Мы изучим и реализуем алгоритм рандомизированной быстрой сортировки и проанализируем его эффективность. Кроме того, рассмотрим рандомизированный быстрый выбор — вариант быстрой сортировки, находящий k-й наименьший элемент за линейное время. В завершение мы рассмотрим 3-направленную быструю сортировку — вариант быстрой сортировки, особенно хорошо работающий при наличии дублирующихся ключей.
Приоритизированные очереди
Мы представляем тип данных «приоритизированная очередь» и его эффективную реализацию с помощью структуры данных «бинарная куча». Эта реализация также является основой эффективного алгоритма кучевой сортировки. В завершение мы познакомимся с применением приоритизированных очередей. В частности, мы смоделируем движение объекта, состоящего из n частичек, по законам упругих столкновений.
Таблицы элементарных символов
Мы зададим API для таблиц символов (также известных как ассоциативные массивы, карты или словари) и опишем две элементарные реализации с использованием отсортированного массива (бинарный поиск) и неупорядоченного списка (последовательный поиск). Если ключи имеют тип Comparable, мы зададим расширенный API, включающий дополнительные методы минимума и максимума, нижнего и верхнего предела, ранжирования и выбора. Для разработки эффективной реализации этого API мы изучим структуру данных «бинарное дерево поиска» и проанализируем ее эффективность.
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