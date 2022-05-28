About this Course

15,488 recent views
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Approx. 31 hours to complete
Russian

Skills you will gain

  • Negotiation
  • Cost
  • U.S. Securities And Exchange Commission
  • case study
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 31 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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Yale University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Введение / Что такое пирог?

3 hours to complete
7 videos (Total 58 min), 10 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

Мини-кейсы переговоров

3 hours to complete
7 videos (Total 52 min), 7 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

Кейс Zincit

5 hours to complete
21 videos (Total 68 min), 7 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

Кейс Outpsider

4 hours to complete
31 videos (Total 78 min), 10 readings, 3 quizzes

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