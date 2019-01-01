Learner Reviews & Feedback for Введение: как стать убедительным переговорщиком by Yale University
About the Course
Этот курс поможет вам лучше вести переговоры. В отличие от многих курсов по ведению переговоров мы разрабатываем основу для анализа и формирования процесса переговоров. Именно она позволит вам привести принципиальные аргументы, чтобы убедить других. Это позволит вам увидеть, что на самом деле является причиной явных конфликтов, чтобы понять интересы сторон. По окончании курса вы сможете лучше предугадывать, интерпретировать и формировать поведение тех, с кем вы сталкиваетесь в конкурентных ситуациях.
В рамках данного курса у вас будет несколько возможностей вести переговоры с другими участниками курса, используя кейсы, основанные на самых распространенных ситуациях в бизнесе и жизни. Вы можете получить обратную связь о своей работе и сравнить свой подход к определенному сценарию с подходом других учащихся. В рамках кейсов вы обсудите широкий круг тем, в том числе научитесь тому, как подготовиться к переговорам, выставлять ультиматумы, избегать сожалений, увеличить долю пирога и как общаться с людьми, у которых свой особый взгляд на мир. К дополнительным темам относятся: ведение переговоров в отсутствие полномочий, переговоры по электронной почте и роль гендерных различий в переговорах. В завершение курса мы узнаем инсайты трех экспертов в области переговоров: Linda Babcock, Herb Cohen и John McCall MacBain. Желаем вам приятного времяпрепровождения....