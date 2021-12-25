Графический дизайн — повсюду вокруг нас. Слова и изображения — структурные элементы графического дизайна — несут в себе большую часть контента как в цифровом, так и в печатном мире. Графический дизайн становится все более заметным и распространенным в нашей жизни, а графический дизайн в качестве практики — более важным в нашей культуре.
Основы графического дизайнаCalifornia Institute of the Arts
About this Course
What you will learn
Внедрение основ цвета: визуальный образ, ритм и рисунок в дизайне
Использование масштаба, веса, направленности, текстуры и пространства в композиции
Наборный текст и экспериментирование с формами букв
Создание собственной серии изображений с помощью различных техник создания изображений
Offered by
California Institute of the Arts
CalArts has earned an international reputation as the leading college of the visual and performing arts in the United States. Offering rigorous undergraduate and graduate degree programs through six schools—Art, Critical Studies, Dance, Film/Video, Music, and Theater—CalArts has championed creative excellence, critical reflection, and the development of new forms and expressions.
Syllabus - What you will learn from this course
Неделя 1. Основы создания изображений
На этой неделе мы рассмотрим функционирование изображений с точки зрения передачи денотативных и коннотативных сообщений. Я покажу вам ряд аналоговых и цифровых техник создания изображений, и мы обсудим, как они работают. В первом задании на рецензирование вы создадите собственную серию изображений, экспериментируя с формальными техниками. Позже в необязательном задании у вас будет возможность доработать эти изображения, чтобы улучшить их способность доносить идею через коннотацию: попробуйте, это поможет вам развить свои коммуникативные и формальные навыки.
Неделя 2. Основы типографики
На этой неделе мы рассмотрим полиграфическую терминологию и основные правила создания типографики. Я предоставлю вам ряд советов и техник работы со шрифтом, в функциональном и выражающем плане, и вы узнаете о процессе, связанном с разработкой типографики и управлением ею. На этой неделе вы пройдете обязательный тест на понимание языка типографики. Я также настоятельно рекомендую вам выполнить два необязательных задания на рецензирование. В первом задании вы создадите собственную полиграфическую монограмму, которую будете использовать в качестве центрального элемента при разработке полиграфической визитной карточки во втором задании. Попробуйте выполнить эти задания, поскольку они позволяют продемонстрировать и применить ваши формальные навыки, а также поэкспериментировать со шрифтом.
Неделя 3. Основы формы и цвета
На этой неделе мы рассмотрим, как дизайнеры работают с формой и цветом в качестве основных структурных элементов. Вы узнаете о визуальном контрасте, цвете, ритме и рисунке в дизайне. Я продемонстрирую вам процесс создания абстрактного дизайна из форм и то, как использовать этот элемент для создания дизайна повторяющегося рисунка. Вы пройдете обязательный тест для подтверждения того, что вы понимаете, как работают визуальный контраст и цвет. Кроме того, настоятельно рекомендуется выполнить два необязательных задания на рецензирование. В первом задании вы создадите собственные простые и сложные дизайнерские узоры и будете использовать их в качестве основных элементов при разработке повторяющегося рисунка во втором задании. Задания не являются обязательными, но они позволяют продемонстрировать и применить ваши формальные навыки, так что стоит выделить дополнительное время на их выполнение.
Неделя 4. Основы композиции
На этой неделе мы рассмотрим, как дизайнеры работают с визуальными контрастами, кадрированием, иерархией и направленностью в отдельных изображениях и в сложных композициях. Вы узнаете, как контролировать и использовать масштаб, вес, направленность, текстуру и пространство в композиции, а также как создавать работы, варьирующиеся от сложных до минималистских. В первом задании на рецензирование вы создадите собственные абстрактные композиции, которые продемонстрируют ваши знания и контроль визуального контраста. В последнем дополнительном задании вы сможете использовать все свои навыки, полученные на этом курсе, для создания экспериментальных композиций в форме постера для вымышленной группы. Этот последний проект не является обязательным, но я настоятельно рекомендую его выполнить. Он позволит вам расширить и применить свои знания дизайна, а также действительно получить удовольствие от работы над проектом.
Reviews
- 5 stars91.55%
- 4 stars5.84%
- 3 stars0.64%
- 1 star1.94%
TOP REVIEWS FROM ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
Отличный курс - хорошее начало для освоения базы графического дизайна - смотрела видео по несколько раз, конспектировала и делала домашнее задание. Помогает переосмыслить и усвоить информацию.
очень хороший курс! замечательное пояснение,благодаря которому очень легко вникнуть в материал и в весь учебный процесс
The course was very helpful for me. Excellent teacher, accessible presentation of information. I feel more confident as a young designer. Many thanks!
I took this course, I really liked it, it was very interesting to dive into the world of design and learn a lot of new things for myself, I highly recommend it to anyone interested in design!!!
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