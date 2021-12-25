About this Course

67,015 recent views
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Beginner Level
Approx. 15 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Внедрение основ цвета: визуальный образ, ритм и рисунок в дизайне

  • Использование масштаба, веса, направленности, текстуры и пространства в композиции

  • Наборный текст и экспериментирование с формами букв

  • Создание собственной серии изображений с помощью различных техник создания изображений

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 15 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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California Institute of the Arts

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(2,457 ratings)
Week
1

Week 1

3 hours to complete

Неделя 1. Основы создания изображений

3 hours to complete
13 videos (Total 57 min), 8 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

Неделя 2. Основы типографики

3 hours to complete
12 videos (Total 53 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

Неделя 3. Основы формы и цвета

3 hours to complete
10 videos (Total 52 min)
Week
4

Week 4

5 hours to complete

Неделя 4. Основы композиции

5 hours to complete
11 videos (Total 70 min), 6 readings, 3 quizzes

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