Chevron Left
Back to Основы графического дизайна

Learner Reviews & Feedback for Основы графического дизайна by California Institute of the Arts

4.8
stars
149 ratings
49 reviews

About the Course

Графический дизайн — повсюду вокруг нас. Слова и изображения — структурные элементы графического дизайна — несут в себе большую часть контента как в цифровом, так и в печатном мире. Графический дизайн становится все более заметным и распространенным в нашей жизни, а графический дизайн в качестве практики — более важным в нашей культуре. На визуальных примерах этот курс ознакомит вас с основными принципами графического дизайна: создание изображений, типографика, композиция, работа с цветом и формой — основополагающими навыками, которые являются общими для всех областей практики графического дизайна. Нужно, чтобы вы не просто посмотрели видеоролики, где говорят о дизайне, необходимо, чтобы вы РАЗРАБОТАЛИ дизайн. Чтобы стать дизайнером, нужно быть творцом и специалистом по коммуникации, поэтому в этом курсе вам будет предоставлено множество возможностей для экспериментирования при выполнении упражнений и более практических проектов. В конце этого курса вы научитесь исследовать и изучать визуальное представление с помощью целого ряда техник создания изображений; усвоите основные принципы работы с формой, цветом и рисунком; ознакомитесь с терминами и навыками работы с типографикой; поймете и примените на практике принципы композиции и визуального контраста. По завершении курса и выполнении дополнительных брифов (настоятельно рекомендуется) вы будете обладать базовым набором навыков графического дизайна, которые сможете использовать в своих собственных проектах или для более глубокого изучения специализированной области графического дизайна. Для успешного прохождения этого курса вам потребуется доступ к компьютеру. Курс можно пройти и без компьютера, но это будет труднее. Наличие таких программ пакета Adobe Creative, как Illustrator, Photoshop и InDesign, а также знаний начального уровня по использованию этих программ помогут вам, особенно если вы планируете выполнять дополнительные брифы....

Top reviews

KK

May 1, 2022

I took this course, I really liked it, it was very interesting to dive into the world of design and learn a lot of new things for myself, I highly recommend it to anyone interested in design!!!

AB

Feb 11, 2022

Отличный курс - хорошее начало для освоения базы графического дизайна - смотрела видео по несколько раз, конспектировала и делала домашнее задание. Помогает переосмыслить и усвоить информацию.

Filter by:

1 - 25 of 49 Reviews for Основы графического дизайна

By Walldone

Apr 3, 2021

Супер! Получил огромный заряд энергии для работы. Свежие идеи и новые знания, о которых не слышал до этого

By Nikita B

Apr 6, 2021

Основы дизайна для тех кто полный 0. Очень доступно и понятно. Спасибо

By Dinara N

Dec 26, 2021

The course was very helpful for me. Excellent teacher, accessible presentation of information. I feel more confident as a young designer. Many thanks!

By Marina M

Mar 31, 2021

Отличный курс для старта. Спасибо вам!

By Isobel D

Dec 6, 2021

Why is this course in Russian? I have to translate every page. I cannot do the revision test because half of it is in Russian and cannot be translated.

Thanks for nothing

By Olga K

May 11, 2021

I strongly recomnend this course. It includes all fundanental things of graphic design:color, typography, composition, contrasts etc.

Especially I liked that all that i learnt during the course, all tasks that i did, all was very useful for final project.

By Natalija V

Mar 26, 2021

Great courses. I really enjoyed process of education. Thanks for simple and effective teaching. And interesting practical aspects as well. Highly recommended this course for beginners.

By Ghiglova N

Dec 10, 2021

Coursera is my inspiration! Positive emotions and global changes in professional terms! Good luck and good luck to everyone!

By Kate

Oct 21, 2021

очень хороший курс! замечательное пояснение,благодаря которому очень легко вникнуть в материал и в весь учебный процесс

By Angela S

Apr 22, 2022

Спасибо тебе за все. Мне нравилось учиться с видео и одноклассниками. Контекст и идея, которую вы даете этому курсу, великолепны, вы можете многое узнать об основах графического дизайна. Лично мне они очень помогли. Спасибо вам от всего сердца. Я продолжаю строить свою карьеру в графическом дизайне и получаю много нового опыта.

By Sveta

Apr 1, 2022

Очень понравился курс, с которым какие-либо обучающие видео на других информационных или социально-медийных площадках не идут ни в какое сравнение. Сруз видно, что курс составлен профессионалами своего дела с многолетним опытом и творческим талантом. Особенно понравилась простота изложения материала, а также творчские задания.

By Катерина Л

Sep 27, 2021

Мне очень понравился курс. Очень много именно важной базы и что очень необходимо - много практики. Еще огромный плюс курса - это то, что ученики проверяют твои работы, а ты - их. Это, во первых, служит дополнительным вдохновением, а во вторых, ты развиваешь свое "дизайн виденье" и учишься усовершенствовать чужие дизайны.

By Dasha S

Apr 12, 2022

​Мені дуже сподобався курс, він надихнув менена багато робіт. Я знайшла для себе способи пошуку нових ідей, розвинулася у знаннях базових навичок графічного дизайну а також заклала початок свого портфоліо і маю намір продовжувати розвиватися у цьому напрямку.

By Вікторія М

Feb 1, 2022

This course gives an impetus to a huge number of directions of thinking and developing your own ideas. I think this is the most valuable part of the course. Thanks to the author for the interesting practical material on which the theory is based.

By Sygonyako E V

Feb 12, 2022

Очень интересный и позновательный курс для начинающих изучать дизайн. Всё понятно объясняется на примерах и потом закрепляется на практике. Дальше буду знакомиться с курсами этого учереждения и вам всем советую!

By olol

Feb 12, 2022

Отличный курс - хорошее начало для освоения базы графического дизайна - смотрела видео по несколько раз, конспектировала и делала домашнее задание. Помогает переосмыслить и усвоить информацию.

By Вороткова С

Oct 13, 2021

Курс очень понравился! Все кратко и четко без воды. Прекрасное представление информации. Интересные задания для практики. Рекомендую для прохождения всем, кто интересуется дизайном.

By Умиралиев Ж К

Jan 16, 2022

Курс отличный. Все уроки понятные и интересные. Курс на английском языке. Не удобно смотреть и одновременно читать субтитры. Если вы понимаете английский то курс очень интересный.

By Тетяна Д

Apr 26, 2022

Чудовий курс! Дякую за таку прекрасну можливість дізнатись нове про графічний дизайн, та розвиватись у цьому напрямку. Чудові завдання та зрозуміле піднесення матеріалу!

By Tatyana V

Mar 13, 2022

Очень понравился курс. Мне как новичку было очень интересно, при том, легко и понятно. Много нового и важного я для себя подчеркнула, теперь только расти дальше.

By Ева Х

Dec 24, 2021

​Замечательный курс! Много новых заний получила о типографике и композиции. Было очень интересно послушать, благодарю за такую возможность.

By Изотова Е С

Aug 28, 2021

Отличная подача материала, очень легко ложится информация. Задания выполнять одно удовольствие. Рекомендую всем, кто интересуется дизайном.

By Віктор Д

Apr 14, 2022

Цікавий курс . Основи дизайну в зручній та зозумілій формі легко усваюймий треба тільки трохи терпіння і вкожного все вийде!!

By Роман Д

Feb 16, 2022

Мне понравился курс. Основы в чистом виде. Именно то что нужно чтобы понять с чем примерно будет иметь дело дизайнер.

By Anna N

Feb 4, 2022

The cource is really well done. It's useful for the very beginners as well as people who know a thing about design

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder