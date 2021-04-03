KK
May 1, 2022
I took this course, I really liked it, it was very interesting to dive into the world of design and learn a lot of new things for myself, I highly recommend it to anyone interested in design!!!
AB
Feb 11, 2022
Отличный курс - хорошее начало для освоения базы графического дизайна - смотрела видео по несколько раз, конспектировала и делала домашнее задание. Помогает переосмыслить и усвоить информацию.
By Walldone•
Apr 3, 2021
Супер! Получил огромный заряд энергии для работы. Свежие идеи и новые знания, о которых не слышал до этого
By Nikita B•
Apr 6, 2021
Основы дизайна для тех кто полный 0. Очень доступно и понятно. Спасибо
By Dinara N•
Dec 26, 2021
The course was very helpful for me. Excellent teacher, accessible presentation of information. I feel more confident as a young designer. Many thanks!
By Marina M•
Mar 31, 2021
Отличный курс для старта. Спасибо вам!
By Isobel D•
Dec 6, 2021
Why is this course in Russian? I have to translate every page. I cannot do the revision test because half of it is in Russian and cannot be translated.
Thanks for nothing
By Olga K•
May 11, 2021
I strongly recomnend this course. It includes all fundanental things of graphic design:color, typography, composition, contrasts etc.
Especially I liked that all that i learnt during the course, all tasks that i did, all was very useful for final project.
By Natalija V•
Mar 26, 2021
Great courses. I really enjoyed process of education. Thanks for simple and effective teaching. And interesting practical aspects as well. Highly recommended this course for beginners.
By Ghiglova N•
Dec 10, 2021
Coursera is my inspiration! Positive emotions and global changes in professional terms! Good luck and good luck to everyone!
By Kate•
Oct 21, 2021
очень хороший курс! замечательное пояснение,благодаря которому очень легко вникнуть в материал и в весь учебный процесс
By Angela S•
Apr 22, 2022
Спасибо тебе за все. Мне нравилось учиться с видео и одноклассниками. Контекст и идея, которую вы даете этому курсу, великолепны, вы можете многое узнать об основах графического дизайна. Лично мне они очень помогли. Спасибо вам от всего сердца. Я продолжаю строить свою карьеру в графическом дизайне и получаю много нового опыта.
By Sveta•
Apr 1, 2022
Очень понравился курс, с которым какие-либо обучающие видео на других информационных или социально-медийных площадках не идут ни в какое сравнение. Сруз видно, что курс составлен профессионалами своего дела с многолетним опытом и творческим талантом. Особенно понравилась простота изложения материала, а также творчские задания.
By Катерина Л•
Sep 27, 2021
Мне очень понравился курс. Очень много именно важной базы и что очень необходимо - много практики. Еще огромный плюс курса - это то, что ученики проверяют твои работы, а ты - их. Это, во первых, служит дополнительным вдохновением, а во вторых, ты развиваешь свое "дизайн виденье" и учишься усовершенствовать чужие дизайны.
By Dasha S•
Apr 12, 2022
Мені дуже сподобався курс, він надихнув менена багато робіт. Я знайшла для себе способи пошуку нових ідей, розвинулася у знаннях базових навичок графічного дизайну а також заклала початок свого портфоліо і маю намір продовжувати розвиватися у цьому напрямку.
By Вікторія М•
Feb 1, 2022
This course gives an impetus to a huge number of directions of thinking and developing your own ideas. I think this is the most valuable part of the course. Thanks to the author for the interesting practical material on which the theory is based.
By Sygonyako E V•
Feb 12, 2022
Очень интересный и позновательный курс для начинающих изучать дизайн. Всё понятно объясняется на примерах и потом закрепляется на практике. Дальше буду знакомиться с курсами этого учереждения и вам всем советую!
By olol•
Feb 12, 2022
Отличный курс - хорошее начало для освоения базы графического дизайна - смотрела видео по несколько раз, конспектировала и делала домашнее задание. Помогает переосмыслить и усвоить информацию.
By Вороткова С•
Oct 13, 2021
Курс очень понравился! Все кратко и четко без воды. Прекрасное представление информации. Интересные задания для практики. Рекомендую для прохождения всем, кто интересуется дизайном.
By Умиралиев Ж К•
Jan 16, 2022
Курс отличный. Все уроки понятные и интересные. Курс на английском языке. Не удобно смотреть и одновременно читать субтитры. Если вы понимаете английский то курс очень интересный.
By Тетяна Д•
Apr 26, 2022
Чудовий курс! Дякую за таку прекрасну можливість дізнатись нове про графічний дизайн, та розвиватись у цьому напрямку. Чудові завдання та зрозуміле піднесення матеріалу!
By Tatyana V•
Mar 13, 2022
Очень понравился курс. Мне как новичку было очень интересно, при том, легко и понятно. Много нового и важного я для себя подчеркнула, теперь только расти дальше.
By Ева Х•
Dec 24, 2021
Замечательный курс! Много новых заний получила о типографике и композиции. Было очень интересно послушать, благодарю за такую возможность.
By Изотова Е С•
Aug 28, 2021
Отличная подача материала, очень легко ложится информация. Задания выполнять одно удовольствие. Рекомендую всем, кто интересуется дизайном.
By Віктор Д•
Apr 14, 2022
Цікавий курс . Основи дизайну в зручній та зозумілій формі легко усваюймий треба тільки трохи терпіння і вкожного все вийде!!
By Роман Д•
Feb 16, 2022
Мне понравился курс. Основы в чистом виде. Именно то что нужно чтобы понять с чем примерно будет иметь дело дизайнер.
By Anna N•
Feb 4, 2022
The cource is really well done. It's useful for the very beginners as well as people who know a thing about design