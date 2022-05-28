Несмотря на хорошие намерения, упорный труд и основательные идеи, слишком много команд создают продукты, которые никому не нужны, которые нельзя использовать и которые никто не покупает. Но так не должно быть. Agile и дизайн-мышление предлагают иной, эффективный подход к разработке продукции, который приводит к ценным решениям значимых проблем. В этом курсе вы узнаете, как определить, что ценно для пользователя на раннем этапе процесса, сосредоточив усилия команды на тестируемых описаниях пользователя и создании сильной общей точки зрения.
Agile и дизайн-мышлениеUniversity of Virginia
About this Course
Some familiarity with software development is helpful, but not required.
What you will learn
How to evaluate and explain the relevance of concepts and practices from the agile development methodologies
How to create a strong shared perspective and drive to value using design methods like personas and problem scenarios
How to diagnose what software will be valuable to the user and how to test your ideas using agile user stories and prototypes
How to facilitate narrative collaboration with user stories and prototypes
Skills you will gain
- Focal (Hp-41)
- Trigonometric Integral
- Persona (User Experience)
- User Story
Some familiarity with software development is helpful, but not required.
Offered by
University of Virginia
A premier institution of higher education, The University of Virginia offers outstanding academics, world-class faculty, and an inspiring, supportive environment. Founded by Thomas Jefferson in 1819, the University is guided by his vision of discovery, innovation, and development of the full potential of students from all walks of life. Through these courses, global learners have an opportunity to study with renowned scholars and thought leaders.
Syllabus - What you will learn from this course
Проблемы, которые решает Agile
Agile-методы, которые обеспечивают превосходное качество продукции, хорошо известны, но для их применения требуются сосредоточенность, энергия и уверенность. На этой неделе мы обсудим сложности в создании превосходных продуктов и как Agile может помочь. Мы начнем с обсуждения Манифеста Agile — что послужило причиной его создания и как он определяет Agile. Затем мы перейдем к практической части: проблемы, которые решает Agile, как сфокусировать ваши время и энергию, и как узнать, работает ли ваш Agile-подход.
Фокус Agile на персонах, сценариях проблем и альтернативах
Лучший способ не создать то, что никому не нужно, – начать с представления о ком-то. В мире дизайна мы говорим об этом «ком-то» с помощью «персоны». Персоны и сценарии проблем (то есть «задачи, которые необходимо выполнить») придают фокус разработке на достижении ценного результата для пользователя, а не просто на получении промежуточных результатов. В этом модуле вы научитесь придавать фокус работе с помощью разработки персон, сценариев проблем и альтернативных вариантов, используя передовые практики, основанные на дизайн-мышлении.
Переход к отличным историям Agile-пользователей
Теперь мы перейдем от создания проектов персон и гипотез о потребностях пользователей к проверке этих предположений и преобразованию полученных знаний в истории Agile-пользователей. Мы пошагово рассмотрим, как создаетcя руководство по собеседованиям, чтобы задать нужные вопросы пользователям, а затем погрузимся в истории Agile -пользователей. Пользовательские истории — это стандартный элемент Agile, который служит повседневным ориентиром для достижения ценных результатов.
Ориентация на ценность для клиента с помощью пользовательских историй
История Agile-пользователя — это ваш ежедневный ориентир, позволяющий убедиться, что вы создаете что-то ценное для своего пользователя. Именно так вы обсуждаете это в команде и закладываете основу для последующего тестирования. В этом модуле вы узнаете, как облегчить создание и использование историй в вашей команде.
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