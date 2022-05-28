هناك فرق كبير بين ما يمكننا فهمه من الشخص من خلال كلامه وما يمكننا فهمه من خلال التواصل غير اللفظي، ففهمنا للغة الجسد (Body Language) يجعلنا أكثر قدرة على فهم الآخرين والتفاعل معهم وتكوين انطباع عن شخصيتهم، من خلال إيماءة أو حركة قد يفعلها الشخص دون أن يتكلم، وتأتي أهمية الـ (Body Language) من القدرة في التأثير بالآخرين دون كلام.
لغة الجسد | Body LanguageAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في لغة الجسد ومهارات التواصل
What you will learn
كيفية اكتشاف الكذب
الأخطاء الشائعة في استخدام لغة الجسد وكيفية تجنبها
أهم الحركات والإيماءات الخاصة بلغة الجسد
أهمية ومفهوم وأنواع لغة الجسد.
Skills you will gain
- الإدراك
- التواصل
- الإقناع
خبرة في لغة الجسد ومهارات التواصل
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
لغة الجسد (Body Language)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: كيفية اكتشاف الكذب، الأخطاء الشائعة في استخدام لغة الجسد وكيفية تجنبها، أهم الحركات والإيماءات الخاصة بلغة الجسد، أهمية ومفهوم وأنواع لغة الجسد.
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