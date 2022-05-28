About this Course

3,202 recent views
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Beginner Level

خبرة في لغة الجسد ومهارات التواصل

Approx. 2 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • كيفية اكتشاف الكذب

  • الأخطاء الشائعة في استخدام لغة الجسد وكيفية تجنبها

  • أهم الحركات والإيماءات الخاصة بلغة الجسد

  • أهمية ومفهوم وأنواع لغة الجسد.

Skills you will gain

  • الإدراك
  • التواصل
  • الإقناع
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

خبرة في لغة الجسد ومهارات التواصل

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

لغة الجسد (Body Language)

2 hours to complete
10 videos (Total 45 min), 1 reading, 8 quizzes

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