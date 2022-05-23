About this Course

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Approx. 22 hours to complete
Turkish
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 22 hours to complete
Turkish

Instructor

Offered by

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Koç University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

Multivar 1'in Özeti, Dairesel Koordinatlarda Entegraller

2 hours to complete
3 videos (Total 103 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

Türev Uygulamalarından Seçme Konular

3 hours to complete
5 videos (Total 144 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

3 hours to complete

Çok Değişkenle Zincirleme Türev ve Jakobiyan

3 hours to complete
5 videos (Total 125 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

4 hours to complete

Uzayda Yüzey ve Hacım Entegralleri

4 hours to complete
10 videos (Total 191 min), 1 reading, 1 quiz

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