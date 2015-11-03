About this Course

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Approx. 21 hours to complete
Turkish
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
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100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 21 hours to complete
Turkish

Instructor

Offered by

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Koç University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Genel Konular ve Düzlemdeki Vektörler

3 hours to complete
7 videos (Total 126 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

Uzayda Vektörler, Doğrular ve Düzlemler; Vektör Fonksiyonları

3 hours to complete
6 videos (Total 124 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

3 hours to complete

Düzlem Eğrilerinden Hatırlatmalar ve Uzay Eğrileri, İki Değişkenli ve İkinci Derece Fonksiyonlar ve Karşıt Gelen Yüzeyler

3 hours to complete
7 videos (Total 121 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

3 hours to complete

Özel Yapıdaki İki Değişkenli Olarak Karmaşık Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Kısmi Türev ve İki Katlı Entegralin Temel Tanımları; Limit Kavramının Gerekliliği ve Anlatımı

3 hours to complete
6 videos (Total 129 min), 1 reading, 1 quiz

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TOP REVIEWS FROM ÇOK DEĞIŞKENLI FONKSIYON I: KAVRAMLAR / MULTIVARIABLE CALCULUS I: CONCEPTS

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