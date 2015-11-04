Learner Reviews & Feedback for Çok değişkenli Fonksiyon I: Kavramlar / Multivariable Calculus I: Concepts by Koç University
4.5
stars
26 ratings
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7 reviews
About the Course
Ders çok değişkenli fonksiyonlardaki ikili dizinin birincisidir. Burada çok değişkenli fonksiyonlardaki temel türev ve entegral kavramlarını geliştirmek ve bu konulardaki problemleri çözmekteki temel yöntemleri sunmaktadır. Ders gerçek yaşamdan gelen uygulamaları da tanıtmaya önem veren “içerikli yaklaşımla” tasarlanmıştır.
Bölümler
Bölüm 1: Genel Konular ve Düzlemdeki Vektörler
Bölüm 2: Uzayda Vektörler, Doğrular ve Düzlemler; Vektör Fonksiyonları
Bölüm 3: Düzlem Eğrilerinden Hatırlatmalar ve Uzay Eğrileri, İki Değişkenli ve İkinci Derece Fonksiyonlar ve Karşıt Gelen Yüzeyler
Bölüm 4: Özel Yapıdaki İki Değişkenli Olarak Karmaşık Fonksiyonlar, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Kısmi Türev ve İki Katlı Entegralin Temel Tanımları; Limit Kavramının Gerekliliği ve Anlatımı
Bölüm 5: Türev Hesaplama Yöntemleri
Bölüm 6: Türev Uygulamaları
Bölüm 7: İki Katlı Entegraller ve Uygulamaları
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The course is the first of the sequence of calculus of multivariable functions. It develops the fundamental concepts of derivatives and integrals of functions of several variables, and the basic tools for doing the relevant calculations. The course is designed with a “content-based” approach, i. e. by solving examples, as many as possible from real life situations.
Chapters
Chapters 1: General Topics and Vectors in the Plane
Chapters 2: Vectors in Space, Lines and Planes; Vector Functions
Chapters 3: Reminders of Plane Curves and Space Curves, Quadratic Functions and Variables, Surfaces
Chapters 4: Special Two Variables Complex Functions, the Basic Definition of Partial Derivatives and Two Storey Integrals in Two Unknown Functions ; Necessity and Details of Limits
Chapters 5: Methods of Derivative Calculations
Chapters 6: Application of Derivatives
Chapters 7: Two Storey Integrals and Applications
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Kaynak: Attila Aşkar, “Çok değişkenli fonksiyonlarda türev ve entegral”. Bu kitap dört ciltlik dizinin ikinci cildidir. Dizinin diğer kitapları Cilt 1 “Tek değişkenli fonksiyonlarda türev ve entegral”, Cilt 3: “Doğrusal cebir” ve Cilt 4: “Diferansiyel denklemler” dir.
Source: Attila Aşkar, Calculus of Multivariable Functions, Volume 2 of the set of Vol1: Calculus of Single Variable Functions, Volume 3: Linear Algebra and Volume 4: Differential Equations. All available online starting on January 6, 2014...
Top reviews
GZ
Jun 1, 2016
Aynı hocadan diff dersini de bekliyoruz. Hızı x1.5 e alınca gayet başarı. Teşekkürler Koç
BC
Nov 3, 2015
Türkiye için önemli bir başarı.\n\nEmeği geçenlere teşekkürler.
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1 - 7 of 7 Reviews for Çok değişkenli Fonksiyon I: Kavramlar / Multivariable Calculus I: Concepts
By Bircan C
•
Nov 4, 2015
Türkiye için önemli bir başarı.
Emeği geçenlere teşekkürler.
By Abdualbaset
•
May 15, 2016
bu kursta çalışan ve öğretenlere teşekkür ediyorum
By Roll_37_MD_Jahid H
•
Jun 4, 2020
it not english
By JORGE E M L V
•
May 26, 2019
Me gustó mucho este curso ya que aprenderás habilidades del cálculo en varias variables, es bueno apra estudiantes de Ciencias e Ingeniería que ven cálculos más avanzados y aplicados en sus respectivas áreas de conocimientos
By Gokce Z
•
Jun 2, 2016
Aynı hocadan diff dersini de bekliyoruz. Hızı x1.5 e alınca gayet başarı. Teşekkürler Koç
By umit d
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Feb 4, 2016
hocam saygılar
By Andres F S J
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Sep 6, 2019
un buen y sencillo curso para aprender sobre el calculo de multivariables, lo unico malo es que por la extencion de los videos tiende a ser tedioso de hacer y como siempre las barreras linguisticas