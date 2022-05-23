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Beginner Level

對中國園林文學、園林美學與人地關係課題有興趣者，具有閱讀中國古典詩文的基本能力。

Approx. 20 hours to complete
Chinese (Traditional)

What you will learn

  • 認識中國古典文人園林的審美特質及文化投影。

  • 增進中國園林文學的解讀能力，詮釋與思索前人的存在經驗。

  • 關懷自己與存在空間的關係，培養深入體察及審美創新的能力。

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對中國園林文學、園林美學與人地關係課題有興趣者，具有閱讀中國古典詩文的基本能力。

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Instructor

Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

導論：走向文人園林

1 hour to complete
4 videos (Total 54 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

導論：文學書寫與人地關係

3 hours to complete
2 videos (Total 49 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

前行者的身影：陶淵明的歸返田園

2 hours to complete
6 videos (Total 110 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

前行者的身影：王維的棲遊輞川

1 hour to complete
4 videos (Total 69 min)

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