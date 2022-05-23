本課程以文人園林為窗口，觀察中國古典文學如何處理人與空間的關係。中國園林自秦漢上林宮苑樹立規模，隨著歷朝社會文化發展，唐宋以降逐漸凝塑出文人園林的主要美學型態。園林營造出一個可居可遊的人文活動空間，相關的書寫活動亦蓬勃展開。本課程選擇具代表性的案例，觀察園主如何營造一個可居可遊的人文活動空間，並藉由詩文記存相關的審美經驗、精神意趣與人生觀省。
中國園林文學 (一) (Chinese Garden Literature (1))National Taiwan University
About this Course
對中國園林文學、園林美學與人地關係課題有興趣者，具有閱讀中國古典詩文的基本能力。
What you will learn
認識中國古典文人園林的審美特質及文化投影。
增進中國園林文學的解讀能力，詮釋與思索前人的存在經驗。
關懷自己與存在空間的關係，培養深入體察及審美創新的能力。
對中國園林文學、園林美學與人地關係課題有興趣者，具有閱讀中國古典詩文的基本能力。
Offered by
National Taiwan University
We firmly believe that open access to learning is a powerful socioeconomic equalizer. NTU is especially delighted to join other world-class universities on Coursera and to offer quality university courses to the Chinese-speaking population. We hope to transform the rich rewards of learning from a limited commodity to an experience available to all.
Syllabus - What you will learn from this course
導論：走向文人園林
本講旨在透過對於中國古代園林發展史的簡要敘述，以及比較園林與山水性質的異同，對中國古代園林的發展及其與山水的關係有初步的理解。
導論：文學書寫與人地關係
本講旨在探討園林與文學二種藝文範疇之間交互涵攝的緊密關聯，並透過「人在園中」此一概念，說明園林主人的參與，如何將個別的物質建設與自然山水聯結成一有機性的關係網絡。
前行者的身影：陶淵明的歸返田園
本講旨在介紹六朝貴族莊園的性質，以及陶淵明如何由仕至隱，逐步在現實與內心建構園田空間、桃源世界，以至重構二度和諧的生命歷程，從中展現其後文人園林發展中人地關係的典型。
前行者的身影：王維的棲遊輞川
本講旨在介紹王維如何通過輞川別業的修建，探尋他對佛教哲理的省思；又如何在居遊之際，闡發自我對物象禪理的體悟，進而在隱居與仕宦之間取得自我生命的平衡。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.