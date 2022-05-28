يعدّ توفير الأموال اللازمة لتمويل العمليات التشغيلية والاستثمارية من أهم وأخطر المهام لدى الشركات، ويرجع ذلك إلى أن لكل مصدر من مصادر التمويل تكلفة ودرجة مخاطرة (Risk) مختلفة، ولعل أهم هذه المصادر التمويلية هو الحصول على قروض طويلة الأجل من البنوك، وإصدار الأوراق المالية (Financial Securities) مثل السندات (Bonds) والأسهم (Stocks).
تكلفة رأس المال: تقييم السندات والأسهم | Cost of CapitalAlfaisal University | KLD
About this Course
أن يكون المتدرب ملماً بالمبادئ المحاسبية
Skills you will gain
- طريقة حساب تكلفة رأس المال (Cost of Capital)
- معرفة ماهية الأوراق المالية (Financial Securities)
- معرفة طريقة تقييم السندات
- معرفة طريقة تقييم الأسهم العادية (Valuing Common Stocks)
أن يكون المتدرب ملماً بالمبادئ المحاسبية
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
تكلفة رأس المال: تقييم السندات والأسهم
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: إيضاح طريقة حساب تكلفة رأس المال، شرح طريقة تقييم الأسهم العادية، التعرف على طريقة تقييم السندات، فهم المقصود بالأوراق المالية.
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