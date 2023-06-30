Meta
إنشاء واجهة المستخدم باستخدام SwiftUI
Meta

إنشاء واجهة المستخدم باستخدام SwiftUI

This course is part of مطور Meta لتطبيقات iOS Professional Certificate

Taught in Arabic

Taught by Meta Staff

Instructor: Taught by Meta Staff

Included with Coursera Plus

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Course

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Beginner level

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20 hours (approximately)
Flexible schedule
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What you'll learn

  • تطوير واجهة المستخدم

  • تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة

  • تفاعل واجهة المستخدم

  • تطوير المشروع

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Assessments

23 quizzes

Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals
Beginner level

Recommended experience

20 hours (approximately)
Flexible schedule
Learn at your own pace

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This course is part of the مطور Meta لتطبيقات iOS Professional Certificate
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There are 4 modules in this course

في هذه الوحدة التمهيدية، سوف تكتشف أسس واجهات مستخدم الأجهزة المحمولة (UI) وبعض التحديات الفريدة ذات الصلة ببناء واجهات مستخدم نظام iOS. وستقوم بإعداد بيئة Xcode الخاصة بك وبدء استخدام SwiftUI. ستتعلم كل شيء عن SwiftUI فيما يتعلق بتطوير التطبيقات متعدد المنصات، والصيغة في SwiftUI، بالإضافة إلى بعض الميزات وعناصر واجهة المستخدم الأساسية لإنشاء واجهة المستخدم.

What's included

11 videos13 readings5 quizzes1 discussion prompt

في هذه الوحدة سوف تعتمد على ما تعلمته من خلال تناول أساسات SwiftUI. وسوف تكتشف طرق العرض وكيفية إنشائها باستخدام المكدسات. وستتعرف على عناصر واجهة المستخدم المختلفة، بما في ذلك عناصر التحكم والصور، وكيفية إضافتها إلى واجهات المستخدم الخاصة بك. وستكتشف أيضًا التسلسلات الهرمية لطريقة العرض في SwiftUI والمفاهيم ذات الصلة، وتتدرّب على إعداد طرق العرض الأصلية والفرعية في واجهة المستخدم الخاصة بك.

What's included

8 videos12 readings7 quizzes

في هذه الوحدة، سوف تتناول مفاهيم SwiftUI الأكثر تقدمًا. وسوف تستكشف الأنواع المختلفة من التنقل وكيفية استخدام التنقل في تطبيقاتك. وستتعلم أيضًا كيفية عرض بيانات القائمة وإضافة الإيماءات إلى طرق العرض الخاصة بك لإنشاء تطبيقات تفاعلية سيحبها المستخدمون!

What's included

7 videos11 readings7 quizzes

في هذه الوحدة، سيتم تقييمك بناءً على المهارات الأساسية المتناولة في الدورة التدريبية وإظهار مهاراتك العملية في SwiftUI من خلال إنشاء مشروع لإضافته إلى ملف نماذج أعمالك.

What's included

3 videos6 readings4 quizzes1 peer review2 discussion prompts

Instructor

Taught by Meta Staff
Meta
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Offered by

Meta

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