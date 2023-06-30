إنشاء واجهة المستخدم باستخدام SwiftUI

في هذه الدورة التدريبية سوف يتعرّف المتعلمون على كيفية إنشاء واجهات مستخدم هادفة وعملية لنظام iOS باستخدام إطارات عمل Swift وواجهة المستخدم.
وبنهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على: -استخدام مجموعة من الأساليب المختلفة لإنشاء واجهة مستخدم باستخدام Swift -إنشاء واجهة مستخدم أساسية باستخدام منشئ واجهة Swift -إنشاء طرق عرض واجهة المستخدم والتحكم فيها باستخدام إطار عمل UIKit -إنشاء تطبيقات بسيطة باستخدام إطار عمل UIKit -إنشاء واجهات باستخدام إطار عمل SwiftUI -استخدام القوائم والنماذج في SwiftUI لإنشاء إطارات العمل -تنظيم واجهة المستخدم باستخدام الحاويات -إنشاء واجهة مستخدم أنيقة باستخدام طرق العرض المتقدمة -تحسين طرق العرض باستخدام التحويلات والرسومات والرسوم المتحركة سوف تكتسب خبرة في الأدوات والبرامج التالية: -إطار عمل واجهة المستخدم Swift -برنامج إنشاء الواجهة -ميزات تطبيق UIKit وإنشاء طريقة العرض -القوائم والنماذج \n-حاويات واجهة المستخدم -أدوات تحويل واجهة المستخدم والرسم والرسوم المتحركة للمشاركة في هذه الدورة التدريبية، يجب أن تفهم أسس Swift والتطوير عبر المنصات لتطبيقات الأجهزة المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد دائمًا أن تشعر بقدرتك على الإنجاز!