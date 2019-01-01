Learner Reviews & Feedback for حل المشكلات بطريقة إبداعية | Creative Problem Solving by Alfaisal University | KLD
About the Course
كلنا نواجه في حياتنا وباستمرار مشاكل متعددة على اختلاف أشكال وأحجام تلك المشكلات، وكثير منا يقوم بمحاولة حل تلك المشكلات، لكن بشكل خاطئ يؤدي إلى تفاقمها، هدفنا في هذه الدورة طرح أدوات وطرق إبداعية تساعدك في حل مشكلاتك اليومية على اختلاف أنواعها.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم حل المشكلات بطريقة إبداعية، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على أداة الـ (Grid Analysis)، التعرف على أداة الـ (Inter-relationship Diagram)، التعرف على أداة الـ (Fishbone)، التعرف على أداة الـ (5 Whys)، استعراض أدوات إبداعية لجمع المعلومات وتحليل الأسباب الجذرية للمشكلة، توضيح الخطوات السبعة لحل أية مشكلة....