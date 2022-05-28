أدى التطور التكنولوجي في العقود الأخيرة إلى زيادة التنافس على مختلف الأصعدة، وتنوعت رغبات وأذواق العملاء في اختيار المنتجات والخدمات، بمختلف المواصفات والأسعار من كل أنحاء العالم، لذلك تحتم على الشركات مراقبة والتنبؤ بالتغيرات في احتياجات العملاء، كي تستطيع الاستمرار في تلبية هذه المتطلبات، فالشركات الناجحة تمتلك تركيزاً قوياً على العملاء (Customer Focus)، بمعنى أنها تركز على تلبية طلباتهم، وهذا بالتأكيد ينبع من إدراكها أن العملاء أهم عامل لزيادة أرباح الشركة واستمراريتها، من هنا فإن على الشركات أن تعدل استراتيجياتها وتتبنى فكر الحفاظ على العملاء، أكثر من حرصها على تحقيق أرباح قصيرة المدى وهذا الفكر يجب أن يتبناه جميع موظفي الشركة.
التركيز على العملاء وأثر ذلك على الربحيةAlfaisal University | KLD
About this Course
تجربة العملاء
Skills you will gain
- التعامل مع العملاء
- مهارات التواصل
تجربة العملاء
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
التركيز على العملاء وأثر ذلك على الربحية
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح أهمية اكتساب رضا العملاء وولائهم، فهم أنواع العملاء المختلفين والاستراتيجية التسويقية اللازم اتباعها مع كل نوع، توضيح تأثير المحافظة على العملاء على ربحية الشركة.
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