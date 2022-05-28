للنقود أهمية كبيرة في حياتنا، فهي الوسيلة التي نستخدمها في معظم تعاملاتنا الاقتصادية، التعامل بالنقود محكوم طبعاً بمجموعة من اللوائح والقواعد التنظيمية التي تتولى مسؤوليتها جهات مختصة بإدارة النقود والمعاملات التجارية داخل الدولة وخارجها بنص النظم النقدية (Monetary Systems) وتطويرها عبر العصور.
النظام النقدي | Monetary SystemAlfaisal University | KLD
About this Course
الإلمام بعلم الاقتصاد
الإلمام بعلم الاقتصاد
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
النظام النقدي - Monetary System
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على أنواع السياسات النقدية وأدواتها وتأثيرها في التعاملات النقدية والاحتياطي النقدي، فهم مراحل وتطورات النظام النقدي العالمي ومختلف أنظمة أسعار الصرف، شرح الفرق بين النظام النقدي العالمي والنظام النقدي المحلي.
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