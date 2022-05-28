إن مكانة المنتج في الأسواق (Product Positioning) هي عنصر أساسي كي تحقق المؤسسات النجاح والاستمرارية وتحافظ على ميزتها التنافسية، ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية تقوم المؤسسات بصياغة استراتيجياتها التسويقية لتشمل ما يُسمى بالمزيج التسويقي (Marketing Mix)، الذي يتضمن المنتج والمكان والعروض الترويجية والسعر، بهدف ترك صورة ذهنية قوية في عقول العملاء، ينتج عنها تفضيلهم لمنتجات وخدمات تلك المؤسسة على المنتجات المنافسة، فأغلب المؤسسات التي تمكنت من أن تكون عملاقة هي التي نجحت في صناعة أسماء وعلامات تجارية بلغت مراحل من القوة والثبات، نتج عنها شراء العملاء منتجاتها وخدماتها دون تردد، لمجرد الوثوق في أسمائها وعلاماتها التجارية، ويمكن تحقيق ذلك عبر العديد من الاستراتيجيات، أبرزها ما يعرف بتمييز السلعة (Differentiation) الذي يقوم على تمييز منتجات الشركة عبر تحديد نقاط قوتها، والتركيز عليها في صياغة صورة ذهنية مبنية على الفهم الجيد لما يوجد في أذهان العملاء المستهدفين (Target Customers) وتطلعاتهم، وإيصال هذه الصورة ضمن رسائلها التسويقية.
استراتيجيات تمركز المنتج | Product Positioning StrategiesAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في أساسيات التسويق
What you will learn
استعراض عناصر استراتيجيات مكانة المنتج في السوق
شرح استراتيجيات مكانة تمييز المنتج
تعريف العلامة التجارية وعناصرها واستراتيجيات إدارتها
فهم العلامة التجارية واستراتيجيات إدارة خط المنتج
خبرة في أساسيات التسويق
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
"استراتيجيات تمركز المنتج"
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم العلامة التجارية واستراتيجيات إدارة خط المنتج، تعريف العلامة التجارية وعناصرها واستراتيجيات إدارتها، شرح استراتيجيات مكانة تمييز المنتج، استعراض عناصر استراتيجيات مكانة المنتج في السوق.
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