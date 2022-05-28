About this Course

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Approx. 17 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 17 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Technion - Israel Institute of Technology

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

الاسبوع الرابع - المستشعرات المستندة الى جسيمات النانو الفلزية

2 hours to complete
5 videos (Total 70 min)
Week
2

Week 2

2 hours to complete

الاسبوع السابع - المستشعرات المستندة الى الأنابيب النانويّة الكربونيّة

2 hours to complete
4 videos (Total 63 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

الاسبوع الثامن - المستشعرات المستندة للهياكل النانويّة لأكسيد الفلز

3 hours to complete
3 videos (Total 49 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

الاسبوع التاسع - المستشعرات المستندة الى الهياكل النانويّة البوليميريّة

2 hours to complete
4 videos (Total 63 min)

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