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Instructor

Offered by

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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

模块一 : 恒定磁场的基本规律

3 hours to complete
12 videos (Total 138 min)
Week
2

Week 2

2 hours to complete

模块二 : 磁力

2 hours to complete
8 videos (Total 90 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

模块三 : 磁介质

3 hours to complete
13 videos (Total 142 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

模块四 : 电磁感应

3 hours to complete
12 videos (Total 155 min)

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