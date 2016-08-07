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Offered by

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Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 minutes to complete

欢迎学习

5 minutes to complete
1 video (Total 5 min)
Week
2

Week 2

2 hours to complete

模块一 : 库仑定律和电场强度

2 hours to complete
9 videos (Total 117 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

模块二 : 高斯定理和环路定理

3 hours to complete
13 videos (Total 168 min)
Week
4

Week 4

2 hours to complete

模块三 : 导体和静电平衡

2 hours to complete
6 videos (Total 70 min)

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