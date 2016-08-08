电磁学是普通物理系列中最重要的基础课之一，是高等学校每一个理工科学生必修课程，本课程包括静电场、恒磁场、电磁感应、电磁介质、电路、麦克斯韦电磁场理论、电磁波等内容，首次系统地向学生介绍“场”的概念和处理“场”的方法，对学生今后学习和工作有深远的影响。本课程作为中国大学先修课（AP课程）向有志于学习物理及相关专业的学有余力的优秀中学生开放，培养学科兴趣，提高科学素养，打下扎实的物理基础。
2014年9月以来《电磁学》已经两度上线开课，教学内容是按周上载，共有十三周课程。考虑到很多大学生和中学生不一定有条件按照我们原来按周上载课件的节奏学习，有的同学反映开始拉下了进度，后面就跟不上了，练习也是有时限的，过了时限就没法记录练习的成绩了。因此我们团队决定将原来上线的《电磁学》课程拆分成两个学习进程在on demand上线，在on demand上，我们将所有课程内容全部上载，没有教学时限，由学生自行安排学习时间和进度，自己完成课后练习，以便随时为需要的学生提供学习的资料和练习。练习题可以多次尝试，只是必须做对每个模块练习题的80%，才可以通过。又考虑到《电磁学》内容比较多，因此将原来十三周的教学内容分成两个学习阶段。《电磁学上》包含的内容是《大学物理通用教程》电磁学的前三章即静电场、导体和电介质以及直流电。这三部分内容属于恒定电场范畴，这些内容应该是深入学习电磁学的基础，在这部分课程结尾，设置了一个结业考试，相当于大学课程的期中考试。第二个学习进程《电磁学下》包含的内容是《大学物理通用教程》电磁学的后五章即恒磁场、磁介质，电磁感应、交流电和电磁场电磁波。建议大家学习了第一进程，通过了结业考试以后再进入第二学习进程《电磁学下》的学习。
本课程的课程是按照知识点设置模块，《电磁学上》包含5个模块，《电磁学下》包含6个模块。每个模块又包含几节课，每个模块结束有一个小测，同学们可以自我测试，没有时间限制，大家可以根据自己的需要和时间安排来自主学习，以免一步跟不上，步步跟不上，这对于学习我们这种理论性比较强的课是有利的，已经明白的可以跳过去，不清楚的可以重点学习。
《电磁学上》包含以下五个模块
模块一 库仑定律和电场强度
模块二 高斯定理和环路定理
模块三 导体与静电平衡
模块四 电介质与电场能量
模块五 直流电
欢迎大家选课！...