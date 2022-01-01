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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

導論：為什麼在21世紀必須重溫東亞儒家人文精神

2 hours to complete
4 videos (Total 63 min), 2 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

總論：東亞儒家傳統中的人文精神

2 hours to complete
6 videos (Total 64 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

孔子的生命智慧

2 hours to complete
6 videos (Total 57 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

孟子思想中的生命智慧

1 hour to complete
4 videos (Total 56 min)

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