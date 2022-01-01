本課程從現代觀點探討東亞儒家人文傳統之核心價值，包括孔子、孟子、朱子及日韓儒者的生命智慧，以及作為儒家對照系統的道家與佛教的生命智慧等主題，討論儒家人文傳統在臺灣及其與21世紀的互動。藉由講授、單元作業等，提昇修課學生對於東亞人文精神的熟悉度，奠定其運用傳統文化精神資源，以因應21世紀新挑戰的能力。
東亞儒家：人文精神一(East Asian Confucianisms: Humanism (1))National Taiwan University
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National Taiwan University
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Syllabus - What you will learn from this course
導論：為什麼在21世紀必須重溫東亞儒家人文精神
本課程的核心理念，是從現代觀點，探討東亞儒家人文傳統之核心價值及其展開，並分析其現代啟示。在本講，我們將首先從：（1）21世紀出現哪些新的發展趨勢？以及（2）東亞儒家人文精神的內涵如何？對21世紀有何新啟示？這兩個問題的探討中，切入思考「為什麼在21世紀必須重溫東亞儒家人文精神？」展開論述，以作為全課程各個講次的立論基礎。
總論：東亞儒家傳統中的人文精神
本講，我們總論東亞儒家傳統中的人文精神，將探討三個主要問題：（1）東亞儒家人文精神的核心價值是什麼？（2）東亞儒家人文精神的主要面向有哪些？其中最重要的突出面向是什麼？（3）東亞儒家人文精神對21世紀人文精神教育有何新啟示。藉由「身與心」、「自我與他者」、「自然與人文」、「過去與現在」等視野，綜論東亞儒家人文精神的特色與展望。
孔子的生命智慧
本講，我們要在21世紀，重訪孔子，並向孔子叩問生命的答案。探討的問題有四：第一，在知識經濟時代，我們要如何安頓自我？第二，自我如何與他者互動？第三，21世紀面臨生態環保的問題，我們如何與自然相處？第四，如何對待超自然問題？
孟子思想中的生命智慧
我們認為，東亞儒學人文精神是源遠流長而日新又新的一種精神傳統。因之，在前一講我們重訪孔子，本講則聚焦在孟子，觀察孔孟因其所處時代環境的不同，造就生命風格的差異。我們將集中在三個問題上進行探討：第一，孟子的生命觀如何？第二，什麼是生命中的浩然之氣？什麼是踐形？第三，孟子的生命智慧有何21世紀的啟示？
Frequently Asked Questions
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