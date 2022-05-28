المؤشرات الاقتصادية (Economic Indicators) هي مؤشرات تُستخدم لتقييم النشاط الاقتصادي، إذ تسمح بتحليل الأداء الاقتصادي للقطاعات المختلفة، والتنبؤ بأدائها واحتياجاتها المستقبلية، وبالتالي فهي وسيلة مهمة لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
المؤشرات الاقتصادية | Economic IndicatorsAlfaisal University | KLD
About this Course
معرفة أساسيات علم الاقتصاد وبعض المصطلحات الأساسية
Skills you will gain
- معرفة المؤشرات الاقتصادية لتقييم النشاط الاقتصادي
- التعرف على ميزان المدفوعات وأقسامه وأهم وسائل تخفيف العجز عنه
معرفة أساسيات علم الاقتصاد وبعض المصطلحات الأساسية
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
المؤشرات الاقتصادية (Economic Indicators)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم علاقة التضخم بالأسعار والأجور، التعرف على أسعار الصرف "أنواعها، وأنظمتها، وأهم الآثار المترتبة على تغيّرها"، فهم ميزان المدفوعات "أقسامه وأهم وسائل تخفيف العجز فيه".
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