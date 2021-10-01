Learner Reviews & Feedback for Навыки Excel для бизнеса: Основы by Macquarie University
About the Course
В этом первом курсе по специализации «Навыки Excel для бизнеса» вы освоите основы Microsoft Excel. За шесть недель вы научитесь перемещаться по интерфейсу пользователя Excel, выполнять базовые вычисления с помощью формул и функций, профессионально форматировать электронные таблицы и создавать визуализацию данных с помощью диаграмм и графиков.
Независимо от того, научились ли вы самостоятельно и хотите заполнить пробелы для повышения эффективности и производительности, или вы никогда не пользовались Excel, этот курс заложит надежную базу для того, чтобы вы стали уверенным пользователем и смогли развить более продвинутые навыки на последующих курсах.
Мы собрали великолепную команду преподавателей, которая будет с вами на каждом этапе пути. Широкий спектр практических тестов и заданий предоставит отличные возможности для развития ваших навыков. Прорабатывайте каждое задание вместе с нашей командой, и вы удивитесь тому, насколько далеко вы продвинулись за короткий срок.
Программы для работы с электронными таблицами являются одними из самых распространенных программ, используемых на рабочих местах по всему миру. Научившись уверенно работать с этим программным обеспечением, вы добавляете ценный актив в свое профессиональное портфолио. Количество вакансий, требующих цифровых навыков, растет гораздо быстрее, чем количество вакансий, не требующих их. Опередите остальных претендентов, добавив в свое профессиональное портфолио навыки работы в Excel....
Top reviews
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1 - 2 of 2 Reviews for Навыки Excel для бизнеса: Основы
By Серина М С
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Oct 1, 2021
Прекрасный курс для начала знакомства с программой. Даже будучи знакомой с Excel узнала некоторые фишки. К сожалению, в русской версии файлы при тестировании не прикреплены, пришлось обращаться к английской версии, скачивать тестовые файлы. Спасибо Никки и Паршан.
By Elena P
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Feb 17, 2022
Liked the course very much. Everything is explained in understandable language.