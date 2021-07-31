Learner Reviews & Feedback for Умения работы с Excel для бизнеса: уровень Intermediate I by Macquarie University
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3 reviews
About the Course
Табличные редакторы — по-прежнему одни из самых распространенных офисных программ во всем мире. Уверенное владение этими программами — весьма ценная строчка в вашем резюме. В одних лишь США каждый день открываются миллионы вакансий, требующих владения Excel. По данным исследования компаний Burning Glass Technologies и Capital One, цифровые компетенции в век бурного роста занятости в цифровой сфере открывают перспективы трудоустройства с более высоким доходом по сравнению с другими сферами.
В данном курсе «Умения работы с Excel для бизнеса» (втором по счету курсе по Excel) вы будете развивать свои умения на прочном фундаменте, полученном в рамках курса Essentials. Курс Intermediate I откроет перед вами новые горизонты владения редактором Excel. Вы откроете для себя ряд новых умений и приемов работы в Excel, и они прочно войдут в ваш обиход. В данном курсе вы создадите задел из умений более высокого уровня, позволяющих оперировать большими объемами данных и создавать содержательные отчеты. Эти ключевые приемы и инструменты позволят более глубоко автоматизировать рутинные задачи и повысить эффективность работы в Excel.
Еще раз напомним — мы собрали выдающийся преподавательский коллектив, который будет сопровождать вас на каждом этапе курса. Прашан и Ники будут с вами каждую неделю курса, а я появлюсь в качестве гостя на пятой неделе, чтобы помочь с освоением моего любимого инструмента в Excel, но на этом пока все, давайте без спойлеров! Проходите каждое новое испытание шаг за шагом, и очень скоро вы удивитесь собственному прогрессу. В этот раз мы проследим за испытаниями и злоключениями, преследующими Уму в то время, как она пытается прочно встать на ноги в своей новой должности в вымышленной компании PushPin. Те из вас, кто прошел курс Essentials, уже знают, что это за компания. Наблюдая, как Ума решает набившие каждому из нас оскомину проблемы, вы быстрее увидите, как они связаны с навыками и методами, осваиваемыми в каждую неделю курса, что позволит применять эти навыки в уже знакомых и новых ситуациях....
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1 - 3 of 3 Reviews for Умения работы с Excel для бизнеса: уровень Intermediate I
By Эльвина К
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Jul 31, 2021
Отличный курс, в котором ясно и подробно объясняются основные инструменты Excel. Было очень приятно слушать лекторов и, несмотря на отсутствие возможности общения с ними, курс не вызвал затруднений. Умения, полученные от курса, уже использую на работе. Очень рада, что выбрала этот курс и планирую пройти следующую часть курса
By Kristina F
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May 23, 2022
Loved it! Very informative, I really enjoyed all the practice assignments as well as videos with theory and practice at the same time. Thank you for the high quality of the course, it was a great opportunity to fill in all the gaps in my excel knowledge and to learn so many new features.
By Николай Г
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Oct 17, 2021
Интересно преподают, много нового узнал. Но в последних уроках без конца обрывается связь , невозможно нормально отправить работу.