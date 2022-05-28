برنامج (Microsoft Excel) هو أداة فعالة لتجميع وتحليل البيانات من قبل العديد من الفئات العاملة في المجالات كافة، وخاصة في المجال المالي، جميعنا يعرف أن المجال المالي يعتمد في المقام الأول على المعايير الرياضية والمحاسبية، لذلك يتميز هذا البرنامج بوجود العديد من المعادلات الجاهزة في جميع المجالات المحاسبية والمالية والرياضية والمنطقية وغيرها، خاصة تلك التي تُمكّن المحاسبين والمحللين الماليين من إجراء عمليات حسابية معقدة لا حصر لها لكمٍّ كبير من البيانات بسهولة ويُسر وفي وقت قصير، مما يُسهّل عملهم ويوفر الوقت والجهد ويخفف الأخطاء التي تحدث عند استخدام الطرق التقليدية مثل الآلات الحاسبة والورقة والقلم.
المعادلات في مايكروسوفت إكسل الجزء ١ |Formulas in MS Excel 1Alfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في الكمبيوتر والإكسل
Skills you will gain
- المعادلات في الإكسل
- الإكسل
خبرة في الكمبيوتر والإكسل
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
المعادلات في مايكروسوفت إكسل - الجزء 1
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح المعادلات الشرطية مثل (IF - COUNTIF - SUMIF)، أشهر المعادلات المستخدمة من قبل الجميع مثل (SUM – Average – MIN – MAX – COUNT)، المقصود بمصطلح (Formulas) وكيفية استخدامه.
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