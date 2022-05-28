مما لا شك فيه أن أهم ما يُميز برنامج (MS Excel) هو وجود المعادلات المالية والمحاسبية التي تُمكن المحاسبين والمحللين الماليين وغيرهم من القيام بالعديد من العمليات المحاسبية المعقدة كما تعلمنا سابقاً، لكن هناك العديد من المعادلات الأخرى التي من شأنها البحث داخل جداول البيانات بصورة أفقية أو عمودية واستخلاص البيانات منها واستبدال بيانات بأخرى، كما توجد معادلات تُستخدم للتعامل مع الوقت والتاريخ بالإضافة لمعادلات معالجة الخلايا النصية، إن تلك المعادلات تُميز برنامج (MS Excel) ليس فقط في إجراء العمليات المحاسبية والمالية بل في إعداد التقارير في المجالات المهنية والعلمية كافة.
المعادلات في مايكروسوفت إكسل الجزء ٢| Formulas in MS Excel 2Alfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في الكمبيوتر وبرنامج مايكروسوفت إكسل
Skills you will gain
- المعادلات في إكسل
- إكسل
خبرة في الكمبيوتر وبرنامج مايكروسوفت إكسل
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
المعادلات في "مايكروسوفت إكسل" الجزء ٢
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على معادلات مالية لحساب القروض، التعرف على معادلات معالجة الخلايا النصية، التعرف على معادلات حساب الوقت والتاريخ، التعرف على معادلات البحث.
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