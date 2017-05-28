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Skills you will gain

  • Data Analysis
  • Python Programming
  • Numpy
  • Pandas
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Instructor

Offered by

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Nanjing University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up92%(8,044 ratings)
Week
1

Week 1

24 minutes to complete

欢迎学习《用Python玩转数据》Welcome

24 minutes to complete
1 video (Total 4 min), 2 readings
8 hours to complete

Python基础Basics of Python

8 hours to complete
16 videos (Total 170 min), 4 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

数据获取与表示Data Acquisition and Presentation

4 hours to complete
10 videos (Total 139 min), 5 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

3 hours to complete

强大的数据结构和Python扩展库Powerful Data Structures and Python Extension Libraries

3 hours to complete
9 videos (Total 109 min), 5 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

10 hours to complete

Python数据统计与挖掘Python Data Statistics and Mining

10 hours to complete
12 videos (Total 222 min), 12 readings, 3 quizzes

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