本课程 (Please click https://www.coursera.org/learn/python-data-processing for English version) 主要面向非计算机专业学生，从Python基本语法开始，到Python中如何从本地和网络上进行数据获取，如何解析和表示数据，再到如何利用Python开源生态系统SciPy对数据进行基础和高级的统计分析及可视化，包括数据探索和预处理的具体方法，到最后如何设计一个简单的GUI界面来表示和处理数据，层层推进。
用Python玩转数据 Data Processing Using PythonNanjing University
About this Course
Skills you will gain
- Data Analysis
- Python Programming
- Numpy
- Pandas
Offered by
Nanjing University
Nanjing University (NJU) is committed to excellence in teaching and research. Located on the prosperous eastern coast of China, NJU provides a dynamic environment that nurtures learning, creativity, and discovery on one of the most beautiful campuses in the country. Taking NJU's university offerings on Coursera will be a rewarding experience for learners from every corner of the world.
Syllabus - What you will learn from this course
欢迎学习《用Python玩转数据》Welcome
欢迎你学习《用Python玩转数据》( (Please click https://www.coursera.org/learn/python-data-processing for English version))这门课程，本课程将尽量用非计算机专业的小伙伴们能听得懂的方式来讲述如何利用Python这种简单易学的程序设计语言方便快捷地获取数据、表示数据、分析数据和展示数据，基于科学计算与数据分析的SciPy库和与网络爬虫相关的Requests、Beautiful Soup库等，通过多个案例让大家轻松愉快地学会用Python玩转各领域数据。相信《用Python玩转数据》是一门可以让你不再害怕数据处理的计算机程序设计课，大壮老师期待你的加入！
Python基础Basics of Python
小伙伴们，欢迎来到Module 01"Python基础"的学习！ 先带大家领略一下Python简单易学和优雅健壮的特性，less is more，Python的设计者绝对深谙此道。本模块学完以后，大家可以掌握Python的基本语言结构、数据类型、基本运算、条件和循环、函数和模块等内容，用它们就可以写一些有用的程序了！
数据获取与表示Data Acquisition and Presentation
欢迎进入“数据获取与表示”的学习！学完本模块，大家将会掌握Python在本地数据和网络数据获取的方式以及解析网络数据，会使用Python中基础但功能十分强大的数据结构序列、字符串、列表、元组快速有效地进行数据表示以及做简单的数据处理。
强大的数据结构和Python扩展库Powerful Data Structures and Python Extension Libraries
欢迎来到”强大的数据结构和Python扩展库”！现在有没有觉得自己离可以用Python玩转数据又进了一步，学完本模块，大家将会掌握Python中高级的数据结构字典和集合，在某些应用中使用它们会非常方便，特别的，大家还会领略到Python最著名使用最广泛的科学计算包SciPy中ndarray、Series和DataFrame这些简洁高效的数据结构的魅力。
Python数据统计与挖掘Python Data Statistics and Mining
欢迎小伙伴们来到"Python数据统计与挖掘"模块的学习！本模块将从数据处理的整个过程展现Python在数据处理和分析上独特的优势，将用很多耳熟能详喜闻乐见的案例让大家领略并掌握方法和特点，学完本模块，你可以从一堆数据中快速有效地挖掘出你想要的或者你期待的又或者是未知的结果，也可以将这些数据用各类图像来表示。另外，Python中各种第三方包的数据统计方式就如开了外挂一样强大到让你咋舌，但却是普通人也可以理解并拥有的。
Reviews
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TOP REVIEWS FROM 用PYTHON玩转数据 DATA PROCESSING USING PYTHON
It is a good course. Starting from the very basic part, the course is suitable for beginner. Those methods that are introduced in the course are all useful, without redundant part.
非常感谢老师！推荐的python for data analysis 也很适合入门，学到了很多，对python也更有信心了。也许第五周的GUI的例子有一点快，我在最后的一个例子中程序没有跑出来，还要再继续看看。关于wxpython暂时没找到合适的书，希望老师能够推荐一本入门的书或者入门的方法，或者讲得慢一些，对程序再多一点说明。总之这是一门很不错的入门课程。
Pretty introductory to data processing using Python with scrapers (requests, BeautifulSoup, lxml), Numpy, Pandas, Matplotlib, wxPython for GUI. Content seem too broad, quiz too easy compared to final.
课程标题为玩转“数据”，但是第5章却讲了GUI，没有针对数据分析，还不如为python入门或一览，当然老师讲的还是不错的，5周时间太短可能也是原因所在，最后表达我的老师的感谢！
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