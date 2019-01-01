Learner Reviews & Feedback for كيف تفوز في المحادثات الصعبة| How to Win Tough Conversations by Alfaisal University | KLD
About the Course
المحادثات هي عصب التواصل في حياتنا اليومية، فنحن نقضي معظم يومنا تقريباً في محادثاتٍ سواء في المنزل أو العمل أو في أي مكان آخر، وذلك من أجل توصيل وجهة نظرنا إلى الآخرين، بالإضافة إلى الرغبة ي سماع وجهة نظر الآخرين بهدف التعلم واكتساب الخبرات العلمية والحياتية.
تكون تلك المحادثات مرنة وإيجابية أحياناً، حيث يكون فيها قدر عالٍ من التفاهم المتبادل بين أطراف الحديث، وكثيراً ما تفتقر تلك المحادثات إلى تلك المرونة وتأخذ شكلاً آخرَ من الحدّية والتعارض بين الأفكار المطروحة مما قد يؤثر سلباً على علاقتنا بالآخرين.
كثير منا يلجأ إلى تفادي المحادثات الصعبة أو الحادة (Tough Conversations) والهروب منها لتفادي الصدام المتوقع، ويفضل تأجيل تلك المحادثات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأمر وانفجار البركان.
لكن هل توجد طريقة علمية تساعدنا على مواجهة تلك المحادثات بشجاعة والوصول إلى نتائج إيجابية منها؟
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم كيفية الفوز في المحادثات الصعبة، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على عوامل النجاح الأساسية للفوز في المحادثات الصعبة، فهم استخدام منهج (STATE) في المحادثات الصعبة، شرح القواعد الأساسية لإدارة المحادثات الصعبة، شرح أهم أسباب حدوث المحادثات الصعبة في حياتنا اليومية وفي مجال العمل، فهم المقصود بالمحادثات الصعبة....