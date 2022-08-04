About this Course

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Beginner Level

None! Learners do not need prior web development experience. Only basic internet navigation skills and an eagerness to get started with coding.

Approx. 18 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • التفريق بين مسؤوليات مطور الواجهات الأمامية ومطور الواجهات الخلفية ومطور الويب المتكامل.

  • إنشاء صفحة ويب وتصميمها باستخدام HTML وCSS.

  • فوائد استخدام إطارات عمل واجهات المستخدم.

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

None! Learners do not need prior web development experience. Only basic internet navigation skills and an eagerness to get started with coding.

Approx. 18 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Meta

Syllabus - What you will learn from this course

Week1
Week 1
5 hours to complete

بدء برنامج تطوير الويب

5 hours to complete
19 videos (Total 72 min), 10 readings, 5 quizzes
Week2
Week 2
6 hours to complete

مقدمة إلى HTML وCSS

6 hours to complete
12 videos (Total 48 min), 6 readings, 6 quizzes
Week3
Week 3
6 hours to complete

إطارات عمل واجهات المستخدم

6 hours to complete
12 videos (Total 50 min), 8 readings, 5 quizzes
Week4
Week 4
2 hours to complete

التقييم بالدرجات في نهاية الدورة التدريبية

2 hours to complete
2 videos (Total 5 min), 3 readings, 2 quizzes

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