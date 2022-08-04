مرحبًا بك في "مقدمة حول تطوير الواجهات الخلفية"، أول دورة تدريبية في برنامج "مطور الواجهات الخلفية لدى Meta".
تساعدك هذه الدورة التدريبية في بدء تجربتك لتكون مطور ويب. وستتعرّف خلالها على المسؤوليات اليومية لمطور الويب وستفهم بشكل عام التقنيات الهامة والأساسية التي تشغل الإنترنت. كما ستتعرّف على كيفية قيام مطوري الواجهات الأمامية بإنشاء مواقع الويب والتطبيقات التي تعمل بطريقة جيدة ويمكن صيانتها بسهولة. سيتم تعريفك بالتقنيات الأساسية لتطوير الويب، مثل HTML و CSS وستحصل على فرص للتدرب على استخدامهما. كما سيتم تعريفك بإطارات العمل الحديثة لواجهات المستخدم، مثل Bootstrap وReact، التي توفر تجربة تفاعلية سلسة للمستخدمين. بنهاية الدورة التدريبية، سيكون بإمكانك: - توضيح مسؤوليات مطور الواجهات الخلفية - توضيح التقنيات الهامة والأساسية التي تشغل الإنترنت - استخدم HTML لإنشاء صفحة ويب بسيطة - استخدم CSS للتحكم في مظهر صفحة ويب بسيطة - توضيح وظيفة إطارات عمل React - توضيح تطبيقات وخصائص إطارات العمل لواجهات المستخدم الأكثر انتشارًا وفيما يخص المشروع النهائي لهذه الدورة التدريبية، ستنشئ صفحة ويب وتحررها باستخدام HTML وإطار عمل Bootstrap CSS. وباستخدام شبكة التخطيط التفاعلية، ستقوم بإنشاء صفحة ويب تفاعلية بها نص وصور تبدو كبيرة على أي شاشة مهما كان حجمها. هذه دورة تدريبية للمبتدئين تستهدف المتعلمين المهتمين بالتعرف على أساسيات تطوير الويب. لتحقيق النجاح في هذه الدورة التدريبية، لست بحاجة إلى خبرة سابقة في مجال التطوير، بل تكفيك مهارات التنقل عبر الإنترنت والحرص على التعلم.