تتعدد المخاطر التي تواجه الأعمال، بدءاً من مخاطر الصناعة نفسها (Business Risk) مثل المبيعات المسترجعة، وهي مخاطر يمكن مواجهتها، وصولاً إلى مخاطر أخرى متعلقة بأسواق المال (Financial Risks) مثل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية وأسعار صرف العملات، وهي أكثر خطورة من مخاطر الصناعة لأنها خارج سيطرة الشركات، لذا ظهرت العديد من الوسائل مثل المشتقات (Derivatives) لمواجهة هذا النوع من المخاطر.
مقدمة عن المشتقات وإدارة المخاطرAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال إدارة المخاطر
What you will learn
فهم المقصود بمصطلح المشتقات وأنواعها
استعراض المتعاملين في المشتقات
التعرف على مميزات وعيوب المشتقات
Skills you will gain
- مبادئ الإدارة
- إدارة المخاطر
خبرة في مجال إدارة المخاطر
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة عن المشتقات وإدارة المخاطر
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على مميزات وعيوب المشتقات، استعراض المتعاملين في المشتقات، فهم المقصود بمصطلح المشتقات وأنواعها.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.