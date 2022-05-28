القرارات الاستثمارية باستخدام معيار صافي القيمة الحالية

الاستثمار بصورة صحيحة له أهمية كبيرة فهو من العوامل الهامة في نمو الاقتصاد بصورة عامة ونمو أموال المستثمرين (Investors) بصورة خاصة، لذا يجب أن يكون الاستثمار على أساس علمي مدروس حيث أن الخطأ يؤدي إلى خسائر أعمال (Business Losses)، ويكون ذلك باستخدام المعيار الأكثر شيوعاً في عالم المال (Finance) وهو معيار صافي القيمة الحالية (Net Present Value NPV).
القرارات الاستثمارية باستخدام معيار صافي القيمة الحاليةAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار
What you will learn
شرح العديد من المفاهيم الاقتصادية التي ستساعدك على التعرف على مبادئ علم الاقتصاد
التعرف على أهمية علم الاقتصاد للأفراد والدول
فهم كيفية الاستفادة من هذه المفاهيم في صنع القرارات المتعلقة بحياتك مثل قرارات الاستثمار أو الادخار وغيرها
Skills you will gain
- مبادئ اقتصاد
- كيفية اتخاذ قرارات الاستثمار
خبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
القرارات الاستثمارية باستخدام معيار صافي القيمة الحالية
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على كيفية اتخاذ قرار استثماري صحيح باستخدام صافي القيمة الحالية، شرح مفهوم معيار صافي القيمة الحالية، توضيح المقصود بالاستثمار الجيد.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.