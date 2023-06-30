المشروع المتقدم لتطبيقات iOS

في هذه الدورة التدريبية للمشروع المتقدم، ستبرهن على إتقانك لمجموعة المهارات الجديدة من خلال إنشاء تطبيق iOS أصلي.
وخلال هذه المرحلة من البرنامج، ستكون قد تعلمت جميع المهارات التي تحتاج إليها لإكمال هذا المشروع بنجاح.ولكن قد تحتاج إلى إنعاش ذاكرتك عندما يتعلق الأمر بالدورات التدريبية السابقة المقدمة في هذا البرنامج.ولهذا، ستوفر لك كل وحدة في هذه الدورة التدريبية ملخصًا موجزًا للمحتوى ذي الصلة من الدورات التدريبية السابقة المقدمة في هذا البرنامج.ولا تقلق، ستكون هناك روابط أيضًا حتى يتسنى لك مراجعة المحتوى بمزيد من التفاصيل، إن لزم الأمر.وهكذا، سيتم إرشادك خلال عملية إنشاء تطبيق Little Lemon الذي يتيح لك الفرصة لإثبات إجادتك لمهارات التطوير التي تعلمتها مؤخرًا. هذه الدورة مثالية للمتعلمين ذوي المستوى المتوسط الذين يرغبون في تجهيز أنفسهم للعمل في مجال تطوير iOS.عند الانتهاء من المشروع المتقدم، سيتوفر لديك تطبيق تفاعلي للهاتف المحمول يمكنك مشاركته مع مسؤولي التوظيف ونيل إعجاب أصحاب العمل المحتملين. لإكمال هذه الدورة التدريبية، ستحتاج إلى خبرة في iOS وفهم جيد للغة البرمجة Swift. وبالإضافة إلى ذلك، من المفيد دائمًا أن تشعر بقدرتك على الإنجاز! بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستتمكن مما يلي: إنشاء تطبيق iOS أصلي للهواتف المحمولة نشر التطبيق وبيعه على Apple Store