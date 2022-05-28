في هذه الدورة التدريبية، ستنمي وتعزز قدرتك على القيادة وتتعرف على سمات القيادة التي يظهرها الآخرون في مؤسستك. ستساعدك مهارات الأعمال المهنية المتعلقة بالقيادة المكتسبة عبر هذه الدورة التدريبية على النجاح في أي مؤسسة.
القيادةUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
About this Course
This course requires no previous knowledge or skills.
What you will learn
قم بتنمية وتعزيز قدرتك على القيادة وتعرَّف على سمات القيادة التي يظهرها الآخرون في مؤسستك.
This course requires no previous knowledge or skills.
Offered by
University of Illinois at Urbana-Champaign
The University of Illinois at Urbana-Champaign is a world leader in research, teaching and public engagement, distinguished by the breadth of its programs, broad academic excellence, and internationally renowned faculty and alumni. Illinois serves the world by creating knowledge, preparing students for lives of impact, and finding solutions to critical societal needs.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة الدورة التدريبية والوحدة 1 - إدارة المؤسسة
تبدأ هذه الوحدة بمقدمة للدورة التدريبية، ثم تقدم أنواع عمليات اتخاذ القرار المختلفة وستبرز بعض انحيازات اتخاذ القرار الشائعة التي يمكن أن تؤثر على المدراء، بما في ذلك عددًا من فخاخ اتخاذ القرار الأخلاقي.
تأسيس وتخطيط المشروع
سوف تتعرَّف في هذه الوحدة على دورة حياة المشروع عند استخدام النموذج التقليدي لإدارة المشروعات. لماذا يسمى بنموذج الشلال، وكيف يملي ذلك طبيعة العملية؟ سيكون التركيز على الحالة الأولى في دورة حياة المشروع، وهي تأسيس المشروع.
أساسيات القيادة
تبدأ هذه الوحدة بتعريف القيادة، ثم تقدم المكونات الرئيسية للقيادة الفعالة.
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