About this Course

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Beginner Level

This course requires no previous knowledge or skills.

Approx. 11 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • قم بتنمية وتعزيز قدرتك على القيادة وتعرَّف على سمات القيادة التي يظهرها الآخرون في مؤسستك.

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

This course requires no previous knowledge or skills.

Approx. 11 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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University of Illinois at Urbana-Champaign

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

مقدمة الدورة التدريبية والوحدة 1 - إدارة المؤسسة

4 hours to complete
11 videos (Total 59 min), 5 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

تأسيس وتخطيط المشروع

5 hours to complete
21 videos (Total 115 min), 3 readings, 9 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

أساسيات القيادة

2 hours to complete
9 videos (Total 56 min)

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