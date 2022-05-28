في مجال العمل، هناك الكثير من القرارات التي تحتاج إلى الدمج بين الإدارة والاقتصاد، مثل قرارات الإنتاج والتسعير وحجم الكمية المطلوبة من المنتج، أو توسيع نطاق الأعمال وزيادة خطوط التشغيل وغير ذلك، ومن هنا تظهر أهمية الإدارة الاقتصادية (Managerial Economics) وهو العلم الذي يستخدم لمساعدة المدراء في اتخاذ قراراتهم بأسلوب مدروس وعملي، وباستخدام أدوات ونظريات التحليل الاقتصادي.
الاقتصاد الإداري | Managerial EconomicsAlfaisal University | KLD
About this Course
معلومات أساسية عن الاقتصاد الإداري
What you will learn
شر ح مفهوم الاقتصاد الإداري
التعرف على المقصود بـ: الطلب والإنتاج والتكلفة والسعر
فهم كيفية مساهمة علم الاقتصاد في حل المشكلات واتخاذ القرارات
Skills you will gain
- الاقتصاد الإداري
- مبدأ العرض والطلب
معلومات أساسية عن الاقتصاد الإداري
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الاقتصاد الإداري (Managerial Economics)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية مساهمة علم الاقتصاد في حل المشكلات واتخاذ القرارات، التعرف على المقصود بـ: الطلب والإنتاج والتكلفة والسعر، شر ح مفهوم الاقتصاد الإداري.
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