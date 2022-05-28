أحدثت الثورة الرقمية تغييرًا هائلًا في مشهد التواصل التسويقي، بينما أوجدت فرصًا جديدة للشركات لكي تصل إلى المستهلكين وتتفاعل معهم من خلال تقنيات الوسائط الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الجوالة. في هذه الدورة التدريبية، ستتعرف على تأثيرات التقنيات الرقمية على إستراتيجيات وممارسات التواصل التسويقي. بفهم العمليات الأساسية للتواصل التسويقي والميزات الجوهرية لتقنيات وسائط الإعلام الجديدة، يمكنك بطريقة إستراتيجية اختيار القنوات المناسبة لتوصيل الرسالة التسويقية الصحيحة للجمهور الصحيح في اللحظة الصحيحة.
مبادئ الإعلام والتسويق الرقميUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
About this Course
Skills you will gain
- Digital Media
- Communication
- Marketing Communications
- Marketing
Offered by
University of Illinois at Urbana-Champaign
The University of Illinois at Urbana-Champaign is a world leader in research, teaching and public engagement, distinguished by the breadth of its programs, broad academic excellence, and internationally renowned faculty and alumni. Illinois serves the world by creating knowledge, preparing students for lives of impact, and finding solutions to critical societal needs.
Syllabus - What you will learn from this course
نظرة عامة على الدورة التدريبية والمشهد المتغير
في النشاط التعريفي، ستصبح ملمًا بالدورة التدريبية ومعلمك وزملائك وبيئة التعلُّم. كما سيساعدك النشاط التعريفي على اكتساب المهارات التقنية المطلوبة للدورة التدريبية. في الوحدة الأولى، سنستعرض التسويق كعملية تواصل، تحاول فيها الشركات والمسوقون توصيل الرسالة الصحيحة إلى الشخص الصحيح في اللحظة الصحيحة، والاستماع إلى المستهلكين والرد على تعليقاتهم.
العمليات الأساسية والإستراتيجيات الجوهرية
في الوحدة الثانية، سنناقش تأثيرات الإعلام الرقمي وتقنيات المعلومات على التواصل البشري عمومًا وعلى التسويق تحديدًا. سنعرّف أولاً الإعلام الرقمي على نطاق واسع، ثم نناقش باستفاضة الطرق التي تؤثر بها تقنيات الإعلام الرقمي على العمليات والوظائف الرئيسية للتواصل التسويقي.
قنوات الإعلام الذكي والتواصل الاجتماعي
في الوحدة الثالثة، سنبدأ بنظرة عامة على ثلاث إستراتيجيات تسويق رقمي مستخدمة على نطاق واسع: الإعلانات المصورة على الإنترنت والتسويق عبر محركات البحث، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نظرًا للمشهد التقني سريع التغير وسياقات الأعمال المتباينة بدرجة كبيرة التي تُطبق فيها هذه الإستراتيجيات، فلن نركز على التطبيق والتنفيذ. أما هذه الوحدة، فتهدف إلى تقديم فهم للمبادئ الأساسية لوسائل التسويق هذه من ناحية المفاهيم.
الإعلام الجوال وما هو أبعد من الشاشات
في الوحدة الرابعة والأخيرة، سوف تتعرّف أولاً على إستراتيجيات التسويق عبر الأجهزة الجوالة. وسنناقش تأثيرات التقنيات الرقمية على قنوات التسويق الأخرى فيما هو أبعد من الشاشات. وسنستشرف مستقبل التواصل التسويقي الرقمي ونقدمه من خلال التركيز على صعود تقنيات الواقع المختلط.
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