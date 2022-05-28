About this Course

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Approx. 20 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Digital Media
  • Communication
  • Marketing Communications
  • Marketing
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 20 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Illinois at Urbana-Champaign

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

نظرة عامة على الدورة التدريبية والمشهد المتغير

5 hours to complete
10 videos (Total 67 min), 7 readings, 7 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

العمليات الأساسية والإستراتيجيات الجوهرية

4 hours to complete
10 videos (Total 72 min), 2 readings, 7 quizzes
Week
3

Week 3

5 hours to complete

قنوات الإعلام الذكي والتواصل الاجتماعي

5 hours to complete
14 videos (Total 82 min), 3 readings, 7 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

الإعلام الجوال وما هو أبعد من الشاشات

6 hours to complete
8 videos (Total 59 min), 3 readings, 8 quizzes

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