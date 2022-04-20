Learner Reviews & Feedback for Маркетинг в цифровом мире by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
В этом курсе рассматривается, как цифровые инструменты, такие как Интернет, смартфоны и 3D-печать, преобразуют мир маркетинга, меняя роли и подходы как фирм, так и потребителей. Маркетинг в цифровом мире — это один из самых популярных курсов Coursera; у него более чем 250 000 слушателей, и он получил от Class Central звание одного из 50 лучших МООК всех времен (https://www.class-central.com/report/top-moocs/).
Этот курс был разработан в 2015 году и обновлен в апреле 2020 года.
Он входит в состав программы iMBA, предлагаемой университетом Иллинойса — гибкой, полностью аккредитованной программы онлайн-MBA по невероятно дешевой цене. За дополнительной информацией обращайтесь на страницу ресурсов в этом курсе и на сайт onlinemba.illinois.edu....
Top reviews
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1 - 2 of 2 Reviews for Маркетинг в цифровом мире
By Arman K
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Apr 20, 2022
Спасибо большое，получил новые знания и интересный опыт.