هل سألت نفسك يوماً ما هي أهم الصفات التي تُمييز القادة والأفراد الأكثر تأثيراً في الشعوب؟ توجد العديد من الصفات، لكن أهمها على الاطلاق المقدرةُ على توصيل المعلومة إلى الناس بصورة مباشرة ومؤثرة دون اللجوء إلى العديد من العبارات والكلمات التي تُشتت انتباه المستمعين، وهذا هو المعروف بمصطلح (Art of Briefing) أو فن الإيجاز في الحديث، ونجد أن استخدامات هذا الفن متعددة في كثير من المجالات مثل نشرات الاخبار وكتابة الرسائل الإلكترونية وتقديم العروض التقديمية في الشركات، لذلك يجب أن تكون اللغة المستخدمة بسيطة وخالية من المصطلحات المعقدة لتوصيل الأفكار لجميع الفئات والأعمار بصورة واضحة.
إتقان فن الإيجاز في الحديث | Mastering The Art of BriefingAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال مهارات التواصل
Skills you will gain
- الإيجاز في الحديث
- إتقان مهارات التواصل
خبرة في مجال مهارات التواصل
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
إتقان فن الإيجاز في الحديث
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: أهمية مفهوم فن الإيجاز وأساسيات هذا الفن، المقصود بمصطلح فن الإيجاز، فهم الأدوات والمهارات اللازمة لنجاح الفرد في هذا الفن.
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