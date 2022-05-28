本課程希望透過對《孟子》原典的解讀，使學生發現中國傳統文化的精髓與深刻的人文意涵，並能對應其所處的21世紀全球化時代，領悟經典的現代意義，使其知識得到深刻的啟發，生命也能獲得厚實的成長。
東亞儒學：孟子二 (East Asian Confucianisms: Mencius(2))National Taiwan University
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National Taiwan University
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Syllabus - What you will learn from this course
第一講：與孟子對話（一）：戰國至唐代
本單元將帶領同學學習兩個主題：一是孟子如何被戰國至唐代的儒者重新加以解釋？二是古代至中古的孟子學解釋史變化，透露出何種歷史訊息？為什麼中國的經典在各個朝代中，透過政治權力的解釋會有所不同？
第二講：與孟子對話（二）：宋代
本單元我們主要要帶領同學學習的主題有三：第一是公元第11世紀以後，孟子與《孟子》書獲得重視的歷史背景為何？第二是宋代知識分子對孟子思想有何爭議？第三是南宋大思想家朱熹（1130-1200）對孟子思想提出何種新解釋？
第三講：與孟子對話（三）：朱熹
本單元主要要帶領學習的主題是：歷代大儒對《孟子．知言養氣章》多賦予高度的重視，其原因為何？朱子解讀《孟子．知言養氣章》的思想脈絡以及對後世的影響為何？
第四講：與孟子對話（四）：王陽明
本單元將以陽明與朱子對比，探討他們兩人解讀孟子時之差異，幫助學生從不同的角度閱讀《孟子》。欲帶領同學思考的問題有二：第一是明末大思想家王陽明 (1472-1529) 對孟子思想提出何種新解釋？第二是王陽明的孟學解釋引起何種迴響？
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
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