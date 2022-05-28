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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

第一講：與孟子對話（一）：戰國至唐代

1 hour to complete
6 videos (Total 70 min), 1 reading
Week
2

Week 2

3 hours to complete

第二講：與孟子對話（二）：宋代

3 hours to complete
5 videos (Total 65 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

第三講：與孟子對話（三）：朱熹

1 hour to complete
5 videos (Total 61 min)
Week
4

Week 4

3 hours to complete

第四講：與孟子對話（四）：王陽明

3 hours to complete
7 videos (Total 59 min)

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