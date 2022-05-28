الدخل القومي (National Income) من المواضيع الرئيسة في الاقتصاد الكلي (Macroeconomics)، ويُعَرّف (National Income) بأنه إجمالي القيم النقدية للسلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين خلال فترة زمنية معينة، والتعرف على (National Income) لدولة ما يعطي انطباعاً عن مدى نجاح السياسات الاقتصادية التي تمارسها تلك الدولة، في الدول التي تحقق معدلات جيدة من (National Income) تكون قادرة على رعاية مواطنيها بشكل جيد، سواء من الناحية الصحية أو التعليمية أو الخدمية، ويتمتع الأفراد في هذه الدول بمستوى دخل مرتفع.
الدخل القومي | National IncomeAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الأقتصاد
خبرة في مجال الأقتصاد
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الدخل القومي
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم أثر تغيير السياسات على تحقيق التوازن بين الإدخار والاستثمار، فهم عوامل تحقيق التوازن في حجم إجمالي الناتج المحلي بين العرض والطلب، شرح العوامل المحددة للطلب على إجمالي الناتج المحلي، استعراض توزيع الدخل القومي على عناصر الإنتاج، تبيان العوامل التي تحدد حجم الناتج المحلي، شرح الفرق بين الاقتصاد المغلق والاقتصاد المفتوح.
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