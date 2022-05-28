في هذه الدورة ستتعلم تعريف شبكات الحاسوب وستستطيع المقارنة بين الشبكات المحلية وشبكات المنطقة الواسعة، وستعرف حالات الاستخدام وأنواع التنفيذ لكل منها. يعتمد الاتصال عبر شبكات الحاسوب على البروتوكولات، بمجرد التعرف على هذه البروتوكولات بشكل جيد ستكون في طريقك لفهم طرق الاتصال في شبكات الحاسوب وستكون مستعدًا بشكل جيد لتعلم الشبكات الافتراضية VLANs وكيفية برمجه و تهيئة محولات الشبكة من نوع Aruba OS-CX Switches. تتضمن هذه الدورة الكثير من التمارين العملية لمساعدتك على فهم المبادئ الأساسية للشبكات.
Aruba Networking Basics - Arabic أساسيات شبكات أروباAruba, a Hewlett Packard Enterprise company
About this Course
تمتصميم هذه الدورة بحيث تستهدفالأفراد الجدد في مجال الشبكات والذين يرغبون في تعلم أساسيات الشبكات السلكية.
Skills you will gain
- Open System Interconnection (OSI)
- Routing
- Aruba
- Computer Network
- Switches
تمتصميم هذه الدورة بحيث تستهدفالأفراد الجدد في مجال الشبكات والذين يرغبون في تعلم أساسيات الشبكات السلكية.
Offered by
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company, is the global leader in secure, intelligent edge-to-cloud networking solutions that use AI to automate the network, while harnessing data to drive powerful business outcomes. With Aruba ESP (Edge Services Platform) and as-a-service options, Aruba takes a cloud-native approach to helping customers meet their connectivity, security, and financial requirements across campus, branch, data center, and remote worker environments, covering all aspects of wired, wireless LAN, and wide area networking (WAN).
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة الى الشبكات السلكية Introduction to Wired Networks
في الجزء الأول سأتحدث عن مقدمة عن محولات أروبا Aruba Switches و سنبني شبكة مبسطة و سأشرح مبدأ تغليف البيانات Encapsulation خلال نقلها من جهاز الى آخر عبر الشبكة و أهمية هذا التغليف في تعامل شبكات الحاسوب مع هذه البيانات
المحولات و الربط بينها و تجنب الحلقات Switches, Trunking and Loops
في الجزء الثاني سنوسع الشبكة قليلا لتتضمن عدة محولات switches و نقوم بربطها معا في شبكة أكبر و سنتحدث عن الشبكات الافتراضية VLANs و كيفية توصيلها بين ال switches
التوجيه و تصميم الشبكات Routing and Network Design
في الجزء الثالث سنتحدث عن تصميم الشبكات و عن توجيه البيانات خلالها Routing و سنتحدث عن التوجيه الثابت Static Routing و التوجيه الديناميكي Dynamic Routing
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