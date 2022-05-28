About this Course

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Beginner Level

تمتصميم هذه الدورة بحيث تستهدفالأفراد الجدد في مجال الشبكات والذين يرغبون في تعلم أساسيات الشبكات السلكية.

Approx. 7 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Open System Interconnection (OSI)
  • Routing
  • Aruba
  • Computer Network
  • Switches
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

تمتصميم هذه الدورة بحيث تستهدفالأفراد الجدد في مجال الشبكات والذين يرغبون في تعلم أساسيات الشبكات السلكية.

Approx. 7 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

مقدمة الى الشبكات السلكية Introduction to Wired Networks

2 hours to complete
9 videos (Total 127 min)
Week
2

Week 2

3 hours to complete

المحولات و الربط بينها و تجنب الحلقات Switches, Trunking and Loops

3 hours to complete
8 videos (Total 161 min)
Week
3

Week 3

3 hours to complete

التوجيه و تصميم الشبكات Routing and Network Design

3 hours to complete
10 videos (Total 121 min)

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