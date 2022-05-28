About this Course

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Beginner Level

خبرة في أساسيات القيادة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • فهم المقصود بمصطلح القيادة المتناقضة كأسلوب تفكير وأهميته

  • شرح الفرق بين القيادة المتناقضة والقيادة التقليدية

  • شرح أهم المتناقضات التي تواجه القادة والسمات الرئيسة التي يتحلون بها كي يتمكنوا من مواجه

  • فهم المقصود بالتوازن الديناميكي كآلية عمل للقادة المتناقضين

Skills you will gain

  • القيادة المتناقضة
  • القيادة التقليدية
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

خبرة في أساسيات القيادة

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

القيادة المتناقضة كأسلوب تفكير

2 hours to complete
12 videos (Total 64 min), 1 reading, 11 quizzes

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