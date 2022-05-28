تتعرض الشركات في جميع أنحاء العالم إلى أنواع عديدة من المشاكل والمتناقضات، ويسعى قادتها لإيجاد الحلول المتاحة للخروج من تلك الأزمات بأقل الخسائر الممكنة، لكنّ لكل مشكلة حلولاً عديدة، فأيهما أفضل: اختيار حل واحد فقط، أم استغلال جميع الحلول المتاحة للوصول إلى حل مبتكر؟ القائد التقليدي (Traditional Leader) الذي ينتمي إلى المدرسة القديمة في علم الإدارة يسعى دائماً لاستخدام منهجية "إما أو"- (Either-or)، بمعنى اختيار حل واحد فقط من مجموعة الحلول المتاحة، أما القائد المتناقض (Paradoxical Leader) فيستخدم منهجية "كلٌّ من، و"-(Both-and)، أي استغلال مزايا جميع الحلول المتاحة، حتى التي تناقض بعضها بعضاً، وبالتالي يستطيع هذا القائد الوصول إلى حل مبتكر.
القيادة المتناقضة كأسلوب تفكيرAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في أساسيات القيادة
What you will learn
فهم المقصود بمصطلح القيادة المتناقضة كأسلوب تفكير وأهميته
شرح الفرق بين القيادة المتناقضة والقيادة التقليدية
شرح أهم المتناقضات التي تواجه القادة والسمات الرئيسة التي يتحلون بها كي يتمكنوا من مواجه
فهم المقصود بالتوازن الديناميكي كآلية عمل للقادة المتناقضين
Skills you will gain
- القيادة المتناقضة
- القيادة التقليدية
خبرة في أساسيات القيادة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
القيادة المتناقضة كأسلوب تفكير
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم كيفية تقييم مستوى القيادة المتناقضة على مستوى الفرد والمؤسسة، فهم المقصود بالتوازن الديناميكي كآلية عمل للقادة المتناقضين، شرح أهم المتناقضات التي تواجه القادة والسمات الرئيسة التي يتحلون بها كي يتمكنوا من مواجهتها، توضيح خصائص القيادة المتناقضة، شرح الفرق بين القيادة المتناقضة والقيادة التقليدية، فهم المقصود بمصطلح القيادة المتناقضة كأسلوب تفكير وأهميته.
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