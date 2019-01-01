Learner Reviews & Feedback for مهارات العرض والتقديم | Presentation Skills by Alfaisal University | KLD
About the Course
إن قدرة الفرد على تحقيق النجاح في حياته العملية وتحقيق مكانة وظيفية متميزة، بل وأيضاً قدرته على بناء علاقات عائلية ومجتمعية قوية وإيجابية تتوقف على قدرته على عرض وتقديم أفكاره، بالإضافة إلى مدى قدرته على إقناع الآخرين بوجهة نظره، ومن هنا أصبحت مهارات العرض والتواصل (Presentation Skills) أحد أهم العوامل المؤثرة على تحقيق النجاح.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم مهارات العرض والتقديم، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح العوامل اللازمة لتصميم عرض تقديمي متكامل، توضيح كيفية تطوير وتنمية مهارات العرض التقديمي، التعرف على فوائد امتلاك مهارات تواصل جيدة....