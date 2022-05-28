Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın üçüncü kursundasınız. Bu kursta, proje yaşam döngüsünün ikinci aşaması olan proje planlama aşamasında projeyi bütün ayrıntılarıyla ortaya koymayı öğreneceksiniz. Proje planının temel bileşenlerini, takvimi belirlerken doğru tahminlerde bulunmayı ve ara hedeflerin nasıl belirleneceğini inceleyeceksiniz. Daha sonra, bütçenin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini ve satın alma süreçlerinin nasıl işlediğini öğreneceksiniz. Ardından, farklı risk türlerini tanımlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilecek araçları ve riskleri duyurmak ve çözmek için risk yönetim planının nasıl kullanılacağını keşfedeceksiniz. Son olarak, iletişim planını nasıl hazırlayabileceğinizi ve yönetebileceğinizi, proje belgelerini nasıl düzenleyebileceğinizi ele alacaksınız. Google proje yöneticileri, bir yandan sizi yararlanabileceğiniz en iyi proje yönetimi araç ve kaynaklarıyla buluştururken diğer yandan bahsettiğimiz bu görevleri yerine getirmeniz için size yol göstermeye ve uygulamalı yaklaşımlar sunmaya devam edecek.
This course is part of the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
Planlama aşamasının bileşenlerini ve bunların önemini açıklama.
Proje planı ve risk yönetimi planı oluşturmak için gerekli araçları ve en iyi uygulamaları belirleme.
Bütçenin nasıl tahmin edildiğini, takip edildiğini ve sürdürüldüğünü açıklama.
İletişim planı taslağı oluşturma ve planın nasıl yönetileceğini açıklama.
Skills you will gain
- Risk Yönetimi
- Görev Tahmini
- Satın Alma
- Stratejik Düşünme
- Proje Planlaması:
Offered by
Google Career Certificates are part of Grow with Google, an initiative that draws on Google's 20-year history of building products, platforms, and services that help people and businesses grow. Through programs like these, we aim to help everyone– those who make up the workforce of today and the students who will drive the workforce of tomorrow – access the best of Google’s training and tools to grow their skills, careers, and businesses.
Syllabus - What you will learn from this course
Planlama aşamasına başlama
Kursun nasıl yapılandırıldığını, planlamanın faydalarını, planlama aşamasının temel bileşenlerini, görevler ile ara hedefler arasındaki farkı ve ara hedeflerin nasıl belirleneceğini öğreneceksiniz.
Proje planı oluşturma
Proje planının neden gerekli olduğunu, hangi bileşenleri içerdiğini, nasıl doğru şekilde süre tahmininde bulunabileceğinizi, bu tahminlerin neden önemli olduğunu, proje planı oluşturmak için hangi araçlardan ve en iyi uygulamalardan yararlanabileceğinizi öğreneceksiniz.
Bütçe hazırlama ve satın alma süreçlerini yönetme
Risk yönetiminin ne olduğunu ve projenin başarısız olmasını önlemeye nasıl yardımcı olabileceğini, hangi araçların riskleri belirlemeye ve yönetmeye yardımcı olabileceğini, farklı risk türlerini nasıl belirleyeceğinizi ve bunların proje üzerindeki etkilerini nasıl ölçeceğinizi ve riskleri bildirmek ve çözmek için risk yönetimi planını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.
Riskleri etkili bir şekilde yönetme
Risk yönetiminin ne olduğunu ve projenin başarısız olmasını önlemeye nasıl yardımcı olabileceğini, hangi araçların riskleri belirlemeye ve yönetmeye yardımcı olabileceğini, farklı risk türlerini nasıl belirleyeceğinizi ve bunların proje üzerindeki etkilerini nasıl ölçeceğinizi ve riskleri bildirmek ve çözmek için risk yönetimi planını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.
About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate
Kendinizi hızla büyüyen proje yönetimi alanında yeni bir kariyere hazırlayın; herhangi bir deneyiminiz ya da diplomanız olmasına gerek yok. Google’ın geliştirdiği mesleki eğitimlere katılın ve yüksek maaşlı bir iş bulma yolunda bir adım öne geçin.
Frequently Asked Questions
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